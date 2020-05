Zieliński: Musimy szkolić na masową skalę

Niedziela, 24 maja 2020 r. 10:40 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Prawda Futbolu

"Jeżeli chcemy wejść do Europy, musimy szkolić własnych piłkarzy. Szkolić na masową skalę" - mówi w rozmowie z Romanem Kołtoniem z kanału "Prawda Futbolu", dyrektor Akademii Legii, Jacek Zieliński. "Zielek" opowiada o piłkarskim duchu Legia Training Center, gdzie już za kilka tygodni, na przełomie czerwca i lipca, przeniesie się sześć drużyn Legii, w tym także pierwszy zespół prowadzony przez Aleksandara Vukovicia.



"Będą tam trenowały zespoły U-15, U-16, U-17, U-18, rezerwy Legii oraz pierwszy zespół, który będzie miał swoją część, około 25-30 procent całego ośrodka, a pozostałą część zajmować będzie Akademia Legii. W sumie trenować tu będzie około 110 zawodników. Dwa razy w tygodniu do ośrodka przyjeżdżać będą zespoły U-14, aby poczuły klimat tego ośrodka, naszego domu, bo chcemy, aby wszyscy zawodnicy czuli się tu bardzo dobrze i traktowali to miejsce jak swój dom" - mówi Zieliński.



Każde boisko w ośrodku będzie przyporządkowane do konkretnego zespołu. "Drużyny od U-17 do pierwszego zespołu będą trenowały na naturalnej nawierzchni. Zespoły U-15 i U-16 będą trenowały w dużym wymiarze czasowym na sztucznej nawierzchni. (...) W każdej kategorii wiekowej będzie dwóch trenerów - trener główny i asystent, będą także koordynatorzy poszczególnych drużyn, do tego dochodzą trenerzy motoryki, bramkarzy" - opowiada Jacek Zieliński o najbliższej perspektywie po przenosinach najstarszych drużyn Akademii do LTC w Książenicach.



"W kwestiach skautingowych mamy wiele do zrobienia. Taki ośrodek i takie warunki wymagają tego, żeby mieć najlepszych piłkarzy z całej Polski i z regionu. To zobowiązuje! Tutaj nie mogą biegać przypadkowi zawodnicy. (...) Musimy tę infrastrukturę wykorzystać w stu procentach" - mówi Zieliński. Cały materiał video możecie obejrzeć poniżej: