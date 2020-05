Michał Karbownik przedłużył kontrakt z Legią do 30 czerwca 2024 roku. Pierwotnie umowa obowiązywała jeszcze przez rok. 19-latek rozegrał dla stołecznego klubu 22 mecze, a jego dobra postawa w tym sezonie zaowocowała zainteresowaniem wielu zagranicznych zespołów. - Myślę, że moja nowa umowa z Legią, w tych trudnych, także dla piłkarskiego świata warunkach, jest okazaniem ogromnego szacunku, jakim darzę klub, osoby, które pomagają mi tutaj każdego dnia stawać się lepszym zawodnikiem i jakim darzę najwspanialszych, jakich piłkarz może sobie wyobrazić, kibiców na świecie. Pomimo wielu plotek, jakie pojawiały się mediach, od początku wiedzieliśmy, że podpisanie nowego kontraktu okaże się formalnością. Zarówno ja, mój menadżer, jak i trener Vuković, dyrektor Kucharski i prezes Mioduski mieliśmy na uwadze nie tylko moje dobro, jak i dobro klubu, który mnie ukształtował. Ja z mojej strony zrobię wszystko, żeby odwdzięczyć mu się tym, co potrafię najlepiej, czyli swoją postawą na boisku - powiedział Michał Karbownik na łamach oficjalnej strony klubu. Statystyki Karbownika w Legii

Obi - 35 sekund temu, *.chello.pl Bardzo sie cieszę. Super. odpowiedz

bronek49 - 18 minut temu, *.chello.pl postąpil tak jak powinien postapić wychowanek

jim - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl No i bardzo pięknie ale ciekawe jaka suma odstępnego będzie w ten kontrakt wpisana odpowiedz

Salvador GCW - 34 minuty temu, *.t-mobile.pl @jim: oby 10 baniek ojro odpowiedz

Ale jaja - 1 godzinę temu, *.pognet.pl Brawo dla chłopaka za takie posunięcie

THE HAGUE - 1 godzinę temu, *.198.114 Super !!!! Bardzo dobra decyzja Micha(L) , taki talent jest potrzebny w LEGII . odpowiedz

Obcy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Fajnie. Mam nadzieję,że nie została wpisana przy tej okazji suma odstępnego w postaci dajmy na to 5 mln. Euro. Ale o tym dowiemy się już wkrótce. odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.chello.pl Czy wpisali jakaś klauzulę? Chyba coś ok 8-10 mln powinno być. odpowiedz

WETERAN - 2 godziny temu, *.chello.pl Cieszę się, że młody, zdolny Polak zostaje w klubie. Myślę, że i on, i Legia, i kibice będą zadowoleni.

olew - 2 godziny temu, *.vectranet.pl lubię Grajka, na Niego się chodziło, Boże ! kiedy wrócą mecze ?! pewnie nie w tym roku... odpowiedz

X - 2 godziny temu, *.virginm.net @olew: gramy juz we wtorek wiec o co ci biega... odpowiedz

Zły Krasnolud - 14 minut temu, *.virginm.net @X: może o to, ze chcialby pójść na mecz? odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Brawo Karbo ," zuch chłopak" :) odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Szczerze mówiąc, nie wierzyłem w to przedłużenie kontraktu. Ale teraz Legia będzie miała lepszą pozycję w negocjacjach. Brawo! odpowiedz

filand - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Mogę nie darzyć sympatią prezesa Loczka za kilka ""numerów"" w minionych latach. Nie mogę nie przyznać gratulacji za takie posunięcie.

Zzp - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Szacunek, kariera wiadomo priorytet ale bardzo fajne podejść do tematu. odpowiedz

XX - 3 godziny temu, *.mm.pl Bodek w żałobie odpowiedz

Gabar - 2 godziny temu, *.234.5 @XX: ten z Turystow97? A co sie stalo? odpowiedz

Kryniek76 - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Gabar: myślę że @XX nie wie o co biega odpowiedz

Farme(L) - 4 godziny temu, *.virginm.net No i fajnie... odpowiedz

Seba - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Ciekawe jaka klauzula jest ? Mam nadzieje ze 8 cyfr w euro ! odpowiedz

X - 2 godziny temu, *.virginm.net @Seba: 12 cyfr w rublach odpowiedz

soprano - 4 godziny temu, *.chello.pl ok decyzja ma czas a legia i tak zarobi pozniej odpowiedz

Jan - 4 godziny temu, *.chello.pl Żeby nie pandemia to by go juz nie było .... także nie mydlij oczu ławka w betisie czeka ;) odpowiedz

Janek - 3 godziny temu, *.jmdi.pl @Jan: skąd się biorą tacy idioci jak ty? Twój komentarz jest tak zbędny i nic nie warty ze sam żałuje ze dałem się nabrać na przeczytanie go i odpisanie odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Janek: no właśnie. Przecież to buraczyna jakaś. odpowiedz

piotrek - 4 godziny temu, *.chello.pl brawo kurwa odpowiedz

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.bredband2.com Swietne info!

Tego brakowalo. Obawialem sie ze Karbownik juz niedlugo opusci nas za friko i po raz kolejny (tym samym) zde askuje/udowodni beznadziejna polityke transferowo/kontrakrowa jaka od lat prowadzi klub. A tu prosze, co za wspaniala niespodzianka. odpowiedz

Shp - 4 godziny temu, *.orange.pl Ciekawe jaka klauzula odpowiedz

LOL - 4 godziny temu, *.plus.pl Przecież to zabieg do podbicia ceny transferu. I tak zaraz pojdzie odpowiedz

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.bredband2.com @LOL: i bardzo dobrze! Chyba ze nalezysz do tej grupy ktora uwaza ze wszystkich powinnismy oddac za karton szlugow i kubek kawy, a najlepiej to juz za darmo. odpowiedz

Sputnik 44 - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @LOL: i co z tego? Każdy człowiek, który ma ambicje chce się rozwijać. Grunt żeby i klub na tym zarobił jak np. na Majeckim, Dudzie czy Szymańskim a nie obszedł sie smakiem jak np. na Guilerhme... odpowiedz

tomiacab - 17 minut temu, *.virginm.net @LOL: czy odejdzie teraz, czy później, to nie zmienia faktu, ze to bardzo dobra informacja. Pomyśl zamiast tylko narzekać. odpowiedz

Zu(L)us - 4 godziny temu, *.centertel.pl To się nazywa Legionista. Szacunek. odpowiedz

Szkoda - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Tutaj się nie rozwinie. odpowiedz

SŁAWEK(L) - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Szkoda: A rozwinie się na ławce czy trybunach w Hiszpanii? Powinien zostać jeszcze rok i dalej się rozwijać grając! w Legii. Na transfer ma czas, za rok bedzie miał dopiero 20 lat. odpowiedz

tomiacab - 19 minut temu, *.virginm.net @SŁAWEK(L): dokladnie tak samo uważam. Nawet jesli go teraz sprzedać, to opcją wypozyczenia na rok do Legii odpowiedz

Dariusz - 5 godzin temu, *.chello.pl Brawo Karbownik brawo Legia odpowiedz

