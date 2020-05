Legia zainteresowana Mateuszem Młyńskim

Sobota, 23 maja 2020 r. 16:29 Wiśnia, źródło: Super Express

Według informacji Super Expressu, Legia rozważa sprowadzenie do siebie Mateusza Młyńskiego z Arki Gdynia. 19-latek na co dzień występuje na pozycji pomocnika, jednak dobrze czuje się również w ataku. Zawodnik zadebiutował w Ekstraklasie 11 sierpnia 2018 roku, a do tej pory w najwyższej klasie rozgrywkowej rozegrał 25 meczów, strzelając dwa gole - wszystkie w tym sezonie.



Poza Legią Młyńskim mają się również interesować kluby zagraniczne. Jego kontrakt z Arką wygasa za rok.