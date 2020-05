PZPN: Miedź i Legia mogą grać

Zespół Medyczny PZPN poinformował, że w drużynach Miedzi Legnica i Legii Warszawa wykonano testy przesiewowe na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2, a dla osób z wynikiem nieujemnym badania wymazu z dróg oddechowych w kierunku SARS-CoV-2 met. Real Time RT-PCR. Na podstawie przeprowadzonych badań zespół potwierdził, że wszystkie osoby mają ujemne wyniki, a więc mecz 1/4 finału Pucharu Polski pomiędzy w/w klubami odbędzie się zgodnie z terminem tj. we wtorek, 26 maja o godz. 20:10 w Legnicy.

Arek - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Już po jutrze. W końcu. odpowiedz

Test - 4 godziny temu, *.chello.pl To teraz przed każdym meczem będą testować???? To co będzie jak nawet jedna osoba będzie ujemna??!!! odpowiedz

juhas - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Licze na to ze nasze gwiazdeczki nie dadzą plamy w tym sezonie mistrzostwo i puchar innej opcji nie ma juhas odpowiedz

L56 - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Gdzie transmisja? odpowiedz

Wegier - 5 godzin temu, *.chello.pl @L56: 20.00 , Polsat sport. odpowiedz

K - 5 godzin temu, *.plus.pl @L56:

Polsat Sport

Studio 19:00

Mecz 20:10 odpowiedz

