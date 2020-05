Astiz: Prawdopodobnie po sezonie zostanę w Legii

Poniedziałek, 25 maja 2020 r. 08:53 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Kanał Sportowy

Inaki Astiz był jednym z rozmówców ostatniego wydania "Ligi PL" w Kanale Sportowym. Hiszpański obrońca Legii w obecnym sezonie grywał zarówno w pierwszym zespole Legii (5 występów), jak i trzecioligowych rezerwach (7 meczów). Zawodnik nie ukrywa, że chętnie zostałby przy Łazienkowskiej na kolejne lata. - Nie ukrywam, że czuję się na siłach, żeby tutaj pomóc. W tym roku było trochę tak, że byłem pomiędzy pierwszą a drugą drużyną. Czułem się komfortowo w tej roli. Dało mi to satysfakcję, że mogłem zagrać kilka meczów z drugim zespołem, pomóc chłopakom. Myślę, że będę rozmawiał z klubem o tym, co będzie dalej, jak oni to widzą - powiedział zawodnik.



36-letni Hiszpan przekonuje, że na razie czuje się dobrze i nie myśli o zakończeniu piłkarskiej kariery. - Czuję się dobrze, stąd mam nadzieję, że tak będzie - mówi w rozmowie z prowadzącymi program w Kanale Sportowym. Z kolei po zakończeniu kariery, Astiz prawdopodobnie będzie chciał zostać trenerem, niewykluczone, że w legijnej akademii. - Będę się starał pójść tą drogą, ale trzeba zaczynać powoli. Będę musiał trochę się nauczyć, zobaczyć, jak wszystko to wygląda - powiedział.



Na razie Inaki koncentruje się na najbliższych spotkaniach - chce jak najlepiej dokończyć sezon z Legią, a o najbliższej przyszłości pomyśli dopiero po nim. Choć przekonuje, że zdecydowanie bliżej mu do pozostania przy Łazienkowskiej nawet w innej roli niż piłkarza, niż przenosin do innego klubu, by pograć jeszcze jeden sezon. - Obie opcje są możliwe, ale bardziej prawdopodobne jest pozostanie w klubie – jak nie jako piłkarz, to w innej roli - mówi Astiz.



Cały magazyn, w tym rozmowę z Inakim możecie obejrzeć poniżej (od 41. minuty).