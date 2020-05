PZPN prosi rząd o możliwość powrotu kibiców na stadiony

Poniedziałek, 25 maja 2020 r. 12:22 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Weszło

Najbliższe spotkanie piłkarskie w Polsce odbywać się będą bez udziału publiczności, a także z bardzo ograniczoną liczbą mediów obsługujących mecze (media klubowe i osoby potrzebne do realizacji transmisji telewizyjnej, 10 fotoreporterów i 15 dziennikarzy). PZPN wystosował prośbę do polskiego rządu, by stopniowo przywracać możliwość wpuszczania kibiców na stadiony.



- Zaproponowaliśmy, żeby na początku ten etap wyglądał następująco: można zapełnić stadiony do 20 procent całkowitej pojemności, ale nie przekraczając liczby 999 kibiców na trybunach, co oznacza, że będzie to impreza niemasowa. Wydaje mi się, że bezpiecznie i skoordynowanie można tych kibiców wpuścić na odpowiednie sektory tak, żeby oni byli tam bezpieczni i tak, żeby mogli w dobrych warunkach obejrzeć mecz - powiedział Maciej Sawicki, dyrektor generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej w rozmowie z Weszło.



Sawicki podkreśla, że PZPN jest bardzo wdzięczny rządowi za możliwość dokończenia rozgrywek sezonu 2019/20, na co nie wszystkie europejskie kraje przystały. Wiadomo, że przy ewentualnym powrocie kibiców, nawet w mocno ograniczonej liczbie, na trybuny, obowiązywać będą liczne restrykcje. Początkowo nie ma co liczyć na powrót na trybuny kibiców gości. - W naszym planie zaznaczone są wszystkie rzeczy, które trzeba spełnić, aby taki mecz mógł się rozegrać. Określamy tam wszystkie restrykcje, które powinny obowiązywać na stadionie - kontrole, dezynfekcje, nie może być serwowanego cateringu, nie może być też na początku kibiców gości, aby ograniczyć podróżowanie pomiędzy miastami, bilety mają być sprzedawane online, trzeba nosić maski i zachowywać dystans społeczny, co przekłada się również na wchodzenie i wychodzenie ze stadionów - mówi Sawicki.



- Jeśli plan zostanie zaakceptowany, uda się go przeprowadzić bezpiecznie i będziemy się do wszystkiego stosowali, to mamy dużą szansę, że w przyszłości będziemy wracali na stadiony już na normalnych warunkach i w pełnej liczbie kibiców - mówi dyrektor generalny PZPN.



Cała rozmowa dostępna jest tutaj.