Biblioteka legionisty: Strzał w dziesiątkę

Sobota, 5 września 2020 r. 10:29 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W wydanej w 1986 roku książce "Strzał w dziesiątkę" znajdują się historie dziesięciu postaci związanych z polską piłką, opisanych przez różnych dziennikarzy. Autorzy przygotowali kilkustronicowe opowieści nt. takich zawodników jak Włodzimierz Lubański, Kazimierz Górski, Zbigniew Boniek, Antoni Piechniczek, Grzegorz Lato, Władysław Żmuda, Jan Tomaszewski, Andrzej Szarmach, Alojzy Jarguz oraz Kazimierz Deyna. Kilku z nich (Piechniczek, Górski, Tomaszewski i Deyna) ma przeszłość związaną z Legią. Każda z nich opatrzona jest jedną fotografią.



Popularny "Kaka" opisany został przez Jerzego Lechowskiego jako "Dyrygent" - taki tytuł nosi rozdział jemu poświęcony. W nim autor przypomina debiut Deyny w pierwszej reprezentacji Polski, a także w polskiej pierwszej lidze w barwach Łódzkiego Klubu Sportowego. "Do reprezentacji Polski juniorów trafił w roku 1965. Z niektórymi elementami techniki był jeszcze na bakier, czasem między długimi nogami piłka mu się zaplątała, jednak nie zwracał na to uwagi. Pracował, robił swoje. Miał wiele zalet, które równoważyły braki, a nawet je przewyższały. Umiał sobie znaleźć miejsce w drużynie, intuicyjnie wyczuwał, gdzie pobiec, komu podać, kiedy strzelić. Zaczynał jako środkowy napastnik. To nie była jego pozycja, ale to go nie tremowało, nie wpadał w kompleksy wobec silniejszych fizycznie obrońców. Już wtedy zwodami potrafił ich wymanewrować. Braki w szybkości nadrabiał ambicją, niesamowitą walką, nie było dla niego straconej piłki. Chciał grać po swojemu, zdobywać bramki, pokazać się kibicom" - pisał Lechowski o Deynie.



Legijną ciekawostkę znajdziemy także w rozdziale poświęconym sędziemu Jarguzowi. "(...) Trzeba być przygotowanym na wszelkie ewentualności. Jarguz, jak pamiętam, potrafił wybrnąć z różnych opałów. Kiedyś w Warszawie w meczu Legii z Wisłą, na samym środku boiska, niechcący potrącony, padł jak długi w błoto. Salwa śmiechu. Jarguz wstał i najpierw poprawił na głowie przedziałek. Otrzymał oklaski. Potem zauważyłem, że kiedy w czasie meczu poprawiał przedziałek, znaczyło to, że czuje się dobrze, że panuje nad sytuacją, daje do zrozumienia: panowie, ja tu rządzę!".



Cała publikacja liczy sobie 70 stron (trochę większego formatu niż tradycyjny), ale do przeczytania jest "na raz".



Tytuł: Strzał w dziesiątkę

Autor: Jerzy Lechowski, Stefan Grzegorczyk, Paweł Smaczny, Krzysztof Nowiński, Paweł Strzelecki, Stefan Szczepłek

Wydawnictwo: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza

Rok wydania: 1986

Liczba stron: 70



