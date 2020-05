Kochalski i Mosór zgłoszeni do rozgrywek

Poniedziałek, 25 maja 2020 r. 09:42 źródło: 90minut.pl

19-letni bramkarz Mateusz Kochalski i 17-letni obrońca Ariel Mosór zostali zgłoszeni przez Legię Warszawa do rozgrywek Ekstraklasy.



Kochalski zimą wrócił do klubu z wypożyczenia do Radomiaka Radom, jednak nie zdołał zagrać w żadnym spotkaniu trzecioligowych rezerw Legii. Mosór w zakończonym sezonie w barwach rezerw Legii wystąpił w 14 spotkaniach III ligi.