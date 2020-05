Piętrowym autokarem do Legnicy

Poniedziałek, 25 maja 2020 r. 10:29 Woytek, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa będzie pierwszą drużyną w kraju, która uda się na mecz wyjazdowy w czasie epidemii. W związku z obowiązującymi regulacjami i wytycznymi zespołu medycznego PZPN należy zachować odstępy między pasażerami w autokarze. - Żeby spełnić wymogi związane z epidemią, zamiast jechać dwoma autokarami, jedziemy autokarem piętrowym - powiedział trener Legii.



- Nasz kierownik Konrad Paśniewski zadbał o wszelkie szczegóły i mam święty spokój. Jest w formie i w gazie, więc każdy nasz wyjazd będzie - jak zwykle - świetnie zorganizowany. Przywykliśmy już do pewnych rzeczy, nie ma niewiadomych czy takich obaw, jak 2 miesiące temu. Przygotowujemy się z dużym spokojem i koncentrujemy się tylko na tym, co ma nas spotkać na boisku. Przestrzegamy wszystkich kwestii związanych z organizacją, ale nie zauważam jakiegokolwiek niepokoju. Wręcz przeciwnie - cieszymy się, że możemy wrócić do gry w meczach o stawkę - dodał Aleksandar Vuković.