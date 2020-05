Wyniki 27. kolejki Ekstraklasy

Komentarze (11)

Maciej - 49 minut temu, *.supermedia.pl Chyba pierwszy raz zdarzy się, że w rundzie finałowej zagra 8 faktycznie najlepszych na papierze zespołów w Polsce odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Zbieranina trenowana przez "najmądrzejszego z całej wsi dla jaj nazywanego polskim Mourinho" Probierza znowu zaliczyła w dupsko. Jakże mi przykro.... Co tym razem nie było tak, "trenerze" ???



odpowiedz

Arek - 26 minut temu, *.tpnet.pl @Wolfik: łączę się z Tobą w bólu. Rzeczywiście, strasznie to przykre. Taki super trener. A niektórzy to go nawet w Legii widzieli. A może nawet nadal widzą. odpowiedz

Wolfik - 29.05.2020 / 22:49, *.mm.pl Gdyby udało się wyciągnąć z Zagłębia Białka... odpowiedz

Po(L)ubiony - 30.05.2020 / 13:01, *.chello.pl @Wolfik: Pisałem o tym, by wzięli go razem ze Śliszem. A teraz chodzą jakieś pogłoski o Młyńskim. Dziwne to. odpowiedz

To proste - 2 godziny temu, *.chello.pl @Wolfik: albo Uryge z wisly plock... Uaaa odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @To proste: Tak... super komentarz, naprawdę. odpowiedz

Prezes - 29.05.2020 / 20:24, *.tpnet.pl KARNY z kapelusza odpowiedz

Po(L)ubiony - 30.05.2020 / 13:03, *.chello.pl @Prezes : Czyste złodziejstwo. Ale coś ten Raków nie ma szczęścia. To już kolejny mecz, gdy ich kręcą. Z pyrami mieli to samo. odpowiedz

Wolfik - 30.05.2020 / 15:20, *.mm.pl @Po(L)ubiony: Najbardziej perfidnie zostali przekręceni w Gliwicach. odpowiedz

Arek - 29.05.2020 / 14:38, *.tpnet.pl No w końcu. odpowiedz

