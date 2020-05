Musiał sędzią meczu z Lechem

Tomasz Musiał został wyznaczony do sędziowania meczu 27. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań i Legią Warszawa. W obecnym sezonie arbiter z Krakowa prowadził 4 mecze stołecznego zespołu (3-0-1). Lechowi sędziował 3 razy (0-2-1). Na liniach pomagać mu będą Sebastian Mucha i Jakub Ślusarski, sędzią technicznym będzie Sebastian Krasny, natomiast w wozie VAR zasiądą Daniel Stefański i Marcin Boniek. Obsada 27. kolejki Ekstraklasy: Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa: Jarosław Przybył (Kluczbork) Pogoń Szczecin - Zagłębie Lubin: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa) ŁKS Łódź - Górnik Zabrze: Bartosz Frankowski (Toruń) Piast Gliwice - Wisła Kraków: Paweł Raczkowski (Warszawa) Lech Poznań - Legia Warszawa: Tomasz Musiał (Kraków) Wisła Płock - Korona Kielce: Krzysztof Jakubik (Siedlce) Cracovia - Jagiellonia Białystok: Paweł Gil (Lublin) Lechia Gdańsk - Arka Gdynia: Szymon Marciniak (Płock)

Fryzjer - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Pamięta ktoś takiego wirtuoza gwizdania jak Robert Małek? Szkoda, że już nie sędziuje. Miło się tego gamonia bluzgało :) odpowiedz

lob - 2 godziny temu, *.chello.pl @Fryzjer: Ja go pamiętam...był chyba kiedyś milicjantem........ odpowiedz

lob - 2 godziny temu, *.chello.pl @Fryzjer: On nie tylko z gwizdkiem latał...potrafił też przyłożyć zawodnikowi, jak był niegrzeczny...chyba nie pałą ???

wg. artykułu z 2013 roku.

"Kilka miesięcy temu Małek został odsunięty od prowadzenia meczów w Ekstraklasie. Podczas meczu Pucharu Polski Śląska Wrocław z Flotą Świnoujście naruszył nietykalność cielesną Sebastiana Olszara. Ten zdenerwował się zachowaniem sędziego, za co...zobaczył żółtą kartkę." odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Jego typowałem, albo Marciniaka. Tak, czy tak, ktoś gwizdać będzie musiał. odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.master.pl @Arek: nikogo to nie obchodzi pastuchu odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 3 godziny temu, *.223.49 Może układzik, my pykamy łacha a potem pyka nas skisła. Taki trójkąt, bo musiał. odpowiedz

Pio - 1 minutę temu, *.chello.pl @PiotrŻo(L)iborz: często zawierasz w życiu takie zgniłe kompromisy ? odpowiedz

