Bezpośrednią transmisję z meczu Miedź Legnica - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Polsat Sport. Początek meczu o godzinie 20:10. W Internecie spotkanie będzie można obejrzeć na platformie ipla.tv. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!

Raf - 1 godzinę temu, *.mm.pl Ja zapłaciłem za ipla i cały czas komunikat o wczytywaniu. To był mój pierwszy i ostatni raz na tym serwisie. Dziadostwo... odpowiedz

Zenek 1916 - 1 godzinę temu, *.debnet.pl Gramy do końca LEGIO ???????????????????????? odpowiedz

SF - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Powinni wygrac przekonywujaco ale wazny jest awans "LEGIO" !! odpowiedz

in - 1 godzinę temu, *.inetia.pl jaki ten Kante to drewniak niczym Kulenovic odpowiedz

in - 2 godziny temu, *.inetia.pl dno totalne ,technicy jak ich mało 1 strzał i to tylko dlatego że miedz podarowała bramke .

Szkoda oczu na to odpowiedz

Wiem co mówię - 2 godziny temu, *.chello.pl @in: to nie oglądaj i idz stad odpowiedz

in - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @Wiem co mówię : jaraj się dalej widać ,że futbol na takim poziomie to jest Twoja poprzeczka odpowiedz

LewLegia - 2 godziny temu, *.net.pl ipla hu.....wo nie przechodzi płatność blikiem odpowiedz

Arj - 3 godziny temu, *.orange.pl ipla.tv - 5zł dobra jakość odpowiedz

Czubo - 3 godziny temu, *.centertel.pl Na maniaku jest transmisja

http://www.maniak.tv/mk20 odpowiedz

pawel1916 - 3 godziny temu, *.centertel.pl http://soccerjumbotv1.me/ch-7.html odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl relacja radiowa , nic innego nie mogę znaleźć http://radiogol.pl/wlacz-radio/kanal-2/ odpowiedz

Wąsy też mam - 2 godziny temu, *.chello.pl @L: w radio mordo to ja w styczniu turniej czterech skoczni śledzę odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Polshit.pl odpowiedz

:) - 3 godziny temu, *.chello.pl Poczęstuje ktoś linkiem?

odpowiedz

pawel1916 - 3 godziny temu, *.centertel.pl @:) : http://soccerjumbotv1.me/ch-7.html odpowiedz

... - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @:) : serio chcesz marnować czas na to dziadostwo? :D odpowiedz

Dorota1969 - 2 godziny temu, *.plus.pl @...: Nie pasuje ? Idź spać i po kłopocie. odpowiedz

