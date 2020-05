Konferencja pomeczowa

Vuković: Najważniejszy był awans

Wtorek, 26 maja 2020 r. 22:41 Woytek, źródło: Legionisci.com

Aleksandar Vuković (trener Legii): Cieszy nas to, że awansowaliśmy po długiej przerwie w graniu, gdy nie do końca wiedzieliśmy w jakiej dyspozycji wyjdziemy na pierwszy oficjalny mecz. Zdajemy sobie sprawę z tego, że stać nas na lepszą grę i ona z czasem powinna przyjść. Z tego meczu w zdecydowanej większości można być zadowolonym. Niepotrzebny i przypadkowy faul na czerwoną kartkę doprowadził do nerwowej sytuacji, choć w sumie bardziej do tego doprowadziła utrata bramki z niegroźnej akcji.





Oczekuję lepszej skuteczności w następnych meczach, bo kilka sytuacji pod bramką przeciwnika powinniśmy byli lepiej rozegrać. Ogólnie jednak jestem zadowolony, bo wygraliśmy z trudnym rywalem, który nie miał nic do stracenia. Na nas ciążyła większa presja, by zrobić awans.



- Ustalając skład na dzisiejszy mecz braliśmy mecz, który czeka nas w sobotę. Mamy swoje problemy jeśli chodzi o kontuzje. Możliwość niewystawienia takich zawodników jak Luquinhas, "Jędza" czy Andre zmniejszyła ryzyko kolejnych strat przed spotkaniem z Lechem. W Poznaniu nie mogą przecież zagrać Wszołek i Kante, więc jeżeli stracilibyśmy dziś na przykład Luquinhasa, to mielibyśmy bardzo trudną sytuację. Właśnie dlatego przyjąłem takie rozwiązanie. U nas nie ma jednak podziału na jedną silniejszą i słabszą jedenastkę. Ci, którzy są na ławce, liczą się tak samo jak ci co grają. Jose Kante jest w dobrej dyspozycji - ze strony fizycznej wyglądał bardzo dobrze, wykonał dużą pracę i dał sporo drużynie. Nie wykorzystał kilku sytuacji, ale tutaj zaliczymy poprawę, bo potrzebujemy takich meczów. Ogólnie wszyscy jakk najbardziej na plus.



- Żyjemy w nowej rzeczywistości, z mojej perspektywy najwięcej do przemyślenia jest z tym, że każdą naszą wskazówkę czy nerwową reakcję słychać. Trzeba o to zadbać, ale cieszymy się, że nawet w takich okolicznościach możemy funkcjonować.