Konferencja pomeczowa

Nowak: Wygrał zespół lepszy

Wtorek, 26 maja 2020 r. 23:42 Woytek, źródło: Legionisci.com

Dominik Nowak (trener Miedzi): Wygrał zespół lepszy. Legia pokazała jakość, była dobrze zorganizowana. Siłą "Wojskowych" była środkowa linia i boczne sektory boiska, w których zawodnicy mocno nakręcali grę ofensywną. Gola straciliśmy w sposób, do jakiego nie chcieliśmy dopuścić. Musimy to indywidualnie przeanalizować, bo ważne żeby w lidze nam się takie błędy nie zdarzały. To co cieszy, to momenty w których zespół chciał podjąć równorzędną walkę. Czerwonka kartka pobudziła nas i strzeliliśmy gola na 2-1. Końcówka była emocjonująca, ale trzeba oddać, że Legia wygrała jak najbardziej zasłużenie i jest w półfinale.







- Dla nas to nie tylko lekcja, ale dalszy element pracy z zespołem. To materiał poglądowy, który musimy z zawodnikami przeanalizować, żeby w I lidze być drużyną dominującą.



- Byliśmy dobrze przygotowani pod względem fizycznym, ale musimy pracować nad szybkością gry, żeby stwarzać więcej sytuacji. Legia była bardzo dobrze zorganizowania w okolicy linii środkowej. Bardzo szybko odbudowywali akcje i ciężko nam było prowadzić szybki atak. Są jednak jakieś plusy i na pewno je znajdziemy, ale niestety nie mamy upragnionego półfinału.