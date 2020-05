Awans z nutą dramaturgii

Sędziowie

Główny: Bartosz Frankowski

Asystent: Jakub Winkler

Asystent: Adam Karasewicz

Techniczny: Damian Sylwestrzak



porazka - 2 minuty temu, *.centertel.pl szkoda ze malarz nie bronil ten to by sie wjebal z piachami w ta pilke nie stanal by jak kolek nie moge sobie darowac tej bramki mecz kontrolowany nagle czerowna kartka pozniej no taki blad na takim poziomie no jak mozna wyjsc i przestarszyc sie jedrzejczyka trzeba z piachami wyp..ta pilke odpowiedz

atmosferic - 5 minut temu, *.orange.pl Mecz ktory do czerwonej kartki powinien byc wynikiem 0-5, skonczyl sie nerwowka nieprawdopodobna. Najgorszy ten Gvilia co on sety dzis marnowal to glowa mala, sam powinien miec 3/4 gole na koncie a skonczyl z jednym. Rozumiem przerwa, ale nie wypada tak partaczyc akcji. To byl skandal. Wszolek zenujaco wyglada naprawde, problem z ograniem kogokolwiek, zastanawiam sie czy ten skrzydlowy ma skrzydla kurczaka, nieloty. odpowiedz

porazka - 24 minuty temu, *.centertel.pl no kur mac jeden mecz nie wszedl przez taki blad ale jestem zly odpowiedz

porazka - 26 minut temu, *.centertel.pl muzyk dzieki zagralem legie ze wygra 2 bramkami taki blad i wywalony kupon i tylko to nie weszlo no w morde jak mozna wyjsc do takiej pilki i nie wypiastkowac jej tylko sobie stanac jak tu wygrac odpowiedz

Ja - 42 minuty temu, *.vectranet.pl Nie wiem skąd to narzekactwo, chyba ponad dwumiesięczny odwyk od ekstraklapy plus dwie kolejki Bundesligi spaczyły wam oczy. Mecz był jaki był, przez większość czasu zamiatali, gdyby nie nieskuteczność byłoby wyżej. Potem fakt, głupie czerwo, ale takie rzeczy się po prostu zdarzają, widać było że Lewczuk nie zrobił tego specjalnie. Wynik pozytywny, gra jak na Polska piłkę w normie - czyli mecz do zapomnienia i skupiamy się na Leszkach. odpowiedz

SF - 57 minut temu, *.tpnet.pl Z Lechem trzeba zagrac zdecydowanie lepiej zeby przywiezc minimum 1 pkt.a najlepiej 3pkt. "LEGIO" !! odpowiedz

Wolfik - 59 minut temu, *.mm.pl Dobrze, że mieliśmy dwa gole przewagi i graliśmy z drużyną z 2-iej klasy rozgrywkowej bo mogła być powtórka z Piasta. Nie wiem, co dzieje się w głowie Lewczuka, że powiela praktycznie te same babole. odpowiedz

Autor - 11 minut temu, *.master.pl @Wolfik: może ma słabego "trenera" ? odpowiedz

peru123 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Legia zdecydowanie lepsza. Panie Vukovic albo wpłyń na zawodników aby nie łapali frajerskich niepotrzebnych czerwieni albo naucz ich grać w osłabieniu, grając w 10 nawet z byle bolkami dostajemy gole z du.y. odpowiedz

Loczek - 1 godzinę temu, *.telkab.pl Dobry mecz...jak na obecna sytuacje...gratki odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com Jako jedyny nie marudze. 2 miesiace wolnego, pierwszy 'sparing' za nami i to pomorze przed meczem z Amica ktora ma dzien mniej wolnego bo jutro gra. odpowiedz

Hakon - 1 godzinę temu, *.plus.pl @MIODUSKI OUT !!!!: a co pomorze ma do meczu z lachem?? Juz nie mamy sztamy z pogonia odpowiedz

Misza_Praga - 54 minuty temu, *.plus.pl @MIODUSKI OUT !!!!: FIU....CIE JEB.....ANY ,naucz się języka Polskiego!!!OUT to zrób sobie kaszanko do szkoły!!! odpowiedz

Rozbawiony - 20 minut temu, *.t-mobile.pl @Misza_Praga: no to ty tez się poducz!Przymiotniki w naszym języku piszemy z malej litery ...



odpowiedz

WarszawskaOchota - 1 godzinę temu, *.orange.pl Chciałbym przypomnieć że minęło 2,5 miesiąca od ostatniego meczu.

Poziom jaki był, każdy widział i oceni jak uważa.

Najważniejszy jest awans do półfinału.

Z Lechem trzeba zagrać zdecydowanie lepiej i co najwazniejsze, mądrzej ! odpowiedz

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.02.net I cyk... półfinał... po pierwsze gratulacje...

Po drugie czeka nas mała przeprawa w pyrolandii...

Tak czy inaczej czekają nas niezłe emocje...

i wiem/wierze, że zwycięskie...

Tylko (L) odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Marność odpowiedz

Jan - 1 godzinę temu, *.125.85 Mam nadzieje że Lewczuka są to ostatnie mecze w Legii. Kolekcjoner czerwonych. odpowiedz

Ogryzek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Jan: to była powtórka z meczu z Łodzi odpowiedz

Ogryzek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Ogryzek : pucharowego oczywiście odpowiedz

Rondel - 1 godzinę temu, *.plus.pl Brak Kante i Wszołka w Poznaniu na tą chwilę to raczej wzmocnienie. odpowiedz

Wawa - 1 godzinę temu, *.124.248 Wszołek Muzyka Jedza bardzo aleeeeeee

To bardzo

Słabo odpowiedz

Ogryzek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Wawa: owszem zgodzę się z tobą że Wszołek i Jędza zagrali słabo. Uważam że jak na umiejętności, kto odpowiedz

Ogryzek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Wawa: owszem zgodzę się z tobą że Wszołek i Jędza zagrali słabo. Uważam że mogli a wręcz powinni zważając na swoję umiejętności. Popełniali masę błędów a pozytywów brak. odpowiedz

