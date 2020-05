Puchar Polski bez Lewczuka, w Poznaniu bez Kante i Wszołka

Środa, 27 maja 2020 r. 11:46 Woytek, źródło: Legionisci.com

W 80. minucie spotkania z Miedzią czerwoną kartkę otrzymał Igor Lewczuk. Stoper Legii na środku spóźnił się z interwencją na środku boiska i nadepnął na staw skokowy Omara Santany. Cała sytuacja wyglądała bardzo groźnie dla zawodnika gospodarzy, a legionista od razu wiedział, że czeka go surowa kara ze strony arbitra.



Zgodnie z regulaminem rozgrywek i przepisami dyscyplinarnymi zawodnika Legii czeka kara dyskwalifikacji w dwóch spotkaniach. Oznacza to, że nie zagra w półfinale i w ewentualnym finale krajowego pucharu. Sztab szkoleniowy będzie miał go do dyspozycji w sobotnim starciu z Lechem w Poznaniu.



Aleksandar Vuković nie będzie mógł za to skorzystać z Jose Kante i Pawła Wszołka. Pierwszy z nich otrzymał czerwoną kartkę w ligowym meczu z Piastem Gliwice i nie zagra nie tylko w Poznaniu, ale także w Krakowie z Wisłą. Z kolei Wszołka czeka jeden mecz pauzy po czwartej żółtej kartce w sezonie.



Ponadto w najbliższym meczu nie zagrają kontuzjowani Arvydas Novikovas i Maciej Rosołek. Możliwe, że do dyspozycji będzie już Radosław Majecki .



Żółte kartki legionistów:



10 - Artur Jędrzejczyk

5 - Jose Kante, Igor Lewczuk

4 - Andre Martins, Luis Rocha, Paweł Wszołek*

3 - Michał Karbownik

2 - Walerian Gwilia, Luquinhas, Marko Vesović

1 - Salvador Agra, Domagoj Antolić, Inaki Astiz, Radosław Cierzniak, , Kacper Kostorz, Mateusz Wieteska



* - pauzuje w najbliższym meczu