Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Miedzią

Czwartek, 28 maja 2020 r. 20:08 Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższą notę za wtorkowy mecz z Miedzią Legnica przyznaliście Walerianowi Giwlii. Występ gruzińskiego pomocnika oceniliście na 4,3 w skali 1-6. Niewiele niższą notę uzyskał Marko Vesović - 4,1. Najniższa ocena trafiła do Igora Lewczuka, który w końcówce osłabił drużynę, faulując na czerwoną kartkę.



W sumie oceniało 841 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,6.



Gwilia 4,3

Vesović 4,1

Karbownik 3,9

Kante 3,9

Antolić 3,8

Cholewiak 3,8

Wszołek 3,8

Slisz 3,6

Wieteska 3,5

Luquinhas 3,4

Jędrzejczyk 3,2

Remy 3,1

Muzyk 3,0

Lewczuk 2,6