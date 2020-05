50. mecz Kante w Legii

Wtorek, 26 maja 2020 r. 23:04 Woytek, źródło: Legionisci.com

Mecz w Legnicy był pięćdziesiątym występem Jose Kante w barwach Legii Warszawa. Gwinejczyk trafił na Łazienkowską w lipcu 2018 roku, ale po obiecującym początku za kadencji Deana Klafuricia całkowicie przepadł gdy trenerem był Ricardo Sa Pinto. Rundę wiosenną sezonu 2018/19 spędził na wypożyczeniu w hiszpańskiej Tarragonie. Odkąd zespół przejął Aleksandar Vuković Kante stał się najlepszym strzelcem drużyny. Jesienią zdobył 9 bramek w 18 spotkaniach, a wiosną w 6 występach dołożył 4 trafienia.



W Legnicy Kante był bardzo aktywny. Przyzwyczaił już nas do tego, że mocno pracuje nie tylko w ofensywie, ale także w defensywie. Choć nie zdobył bramki, to zanotował asystę przy bramce Waleriana Gwilii, gdy sprytnie odzyskał piłkę w polu karnym rywali. Brał także czynny udział przy drugim trafieniu dla Legii. Piłka po jego uderzeniu trafiła w słupek, a następnie do siatki skierował ją Mateusz Cholewiak.



- Jose Kante jest w dobrej dyspozycji. Ze strony fizycznej wyglądał bardzo dobrze, wykonał dużą pracę i dał sporo drużynie. Nie wykorzystał kilku sytuacji, ale tutaj zaliczymy poprawę, bo potrzebujemy takich meczów - ocenił po meczu występ napastnika Alekdandar Vuković.



W meczu z Lechem Kante nie zobaczymy go na murawie, ponieważ w marcowym starciu z Piastem Gliwice otrzymał czerwoną kartkę i musi pauzować w dwóch spotkaniach.