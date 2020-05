Kursy na mecz Miedź - Legia

Poniedziałek, 25 maja 2020 r. 17:05 Woytek

Wraz z powrotem piłkarzy na boiska wraca możliwość typowania wyników meczów na stronie naszego partnera i głównego sponsora Legii Warszawa. Fortuna przygotowała ofertę z gwarantowanym bonusem 20 zł. Szczegóły oferty.



Aktualnie legniczanie zajmują 6. miejsce w tabeli I ligi i tracą 9 punktów do miejsca dającego awans do Ekstraklasy. Rundę wiosenną rozpoczęli od porażki u siebie z Zagłębiem Sosnowiec 0-2, a następnie wygrali z Chojniczanką Chojnice 5-2. Z kolei legioniści bardzo dobry start rundy zakończyli póki co porażką przed własną publicznością z Piastem 1-2.



Oczywiście zdecydowanym faworytem wtorkowego starcia są warszawiacy. Kurs na wygraną Legii w regulaminowym czasie gry wynosi 1,65, a na zwycięstwo gospodarzy 5,8. Ciekawym kursem wydaje się postawienie na wygraną legionistów i co najmniej 3 gole w meczu po kursie 2,29.



Wszystkie kursy na mecz Miedź - Legia



Ostatnie mecze Legii z Miedzią:

01.03.2019 Legia 2-0 Miedź

22.09.2018 Miedź 1-4 Legia







W Fortunie obowiązuje promocja Happy Hours trwająca 24h godziny na dobę, gwarantująca bonus w wysokości 14% bez stawki minimalnej.







Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.