Wygraj KOPA - gramy dalej!

Nagrody główne: 1. miejsce - oryginalna koszulka Legii Warszawa z sezonu 2019/2020 2. miejsce - t-shirt Legii Warszawa, szalik 3. miejsce - t-shirt Legii Warszawa Po sześciu wiosennych kolejkach na czele znajduje się Kwachu z dorobkiem 56 punktów. Do momentu wpuszczenia kibiców na stadion pytanie o frekwencję nie będzie brane pod uwagę w punktacji. Już teraz odpowiadajcie na pytania dotyczące meczu z Miedzią.

Do redakcji - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Czy w zwiazku z powrotem meczy bedzie kontynuowana "kartka z kalendarza"?? odpowiedz

Redakcja (Legionisci.com) - 20 minut temu, *.legionisci.com @Do redakcji: będzie, ale nie codziennie jak do tej pory. Natomiast postaramy się nie przegapić żadnych najciekawszych momentów z historii Legii z danego dnia. odpowiedz

