Gutkowski i Ławrynowicz trenują z kadrą

Czwartek, 28 maja 2020 r. 07:05 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dwaj pięcioboiści Legii, startujący regularnie w zawodach Pucharu Świata, od trzech tygodni są w treningu. Łukasz Gutkowski, który ma zapewnioną kwalifikację na przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie w Tokio oraz Daniel Ławrynowicz, od 8 maja rozpoczęli przygotowania z pozostałymi reprezentantami Polski w ośrodku COS w Spale.



Legionistów czekają intensywne przygotowania właściwie do końca sierpnia. W tym czasie na zmianę trenować będą w Spale oraz Cetniewie. Zgodnie ze zaktualizowanym kalendarzem pięcioboistów, we wrześniu i październiku czekają ich najważniejsze starty.



Najpierw od 3 do 6 września w Drzonkowie rozgrywane będą Mistrzostwa Polski seniorów, następnie w dniach 16-22 września w Szekesfehervar na Węgrzech odbędą się Mistrzostwa Europy, następnie w Drzonkowie (20-27 września) zaplanowano Mistrzostwa Świata U-22, a na październik (dokładny termin czeka na potwierdzenie), w Cancum, planowane jest rozegranie Mistrzostw Świata seniorów.