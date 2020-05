50. ligowy mecz Martinsa w Legii

Andre Martins rozegrał 50. mecz na boiskach ekstraklasy. Portugalczyk wyszedł na boisko w podstawowym składzie Legii przeciwko Lechowi Poznań. Nie był to najlepszy występ w jego wykonaniu i został zmieniony w 67. minucie spotkania. Martins tylko 18 razy był przy piłce, wygrał 7 z 12 pojedynków i zanotował 5 odbiorów. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, 30-letni pomocnik rozegrał do tej pory 63 spotkania w koszulce z eLką na piersi, w których zdobył dwie bramki.

Redi - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Wczoraj bliski chyba najładniejszego samobója w historii :D odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.chello.pl Gra słabo. W tej chwili nie jest wzmocnieniem, a problemem. odpowiedz

