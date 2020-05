Niebawem więcej osób na meczach?

- Pracujemy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej nad protokołem, tak aby zapewnić udział jakiejś liczby kibiców na polskich stadionach podczas meczów. Mam nadzieję, że będziemy mieć dobre wiadomości dla kibiców - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas środowej konferencji prasowej. Najnowsze decyzje rządu są takie, że od 30 maja zgromadzenia na powietrzu do 150 osób są dozwolone. Obowiązkowe jest zasłanianie nosa i ust lub utrzymanie dystansu 2 metrów.

Komentarze (7)

+ dodaj komentarz

dodaj

Adamowicz ale nie paweł - 13 minut temu, *.centertel.pl Na początku trybuna Deyny

Żyleta na końcu odpowiedz

Arek - 48 minut temu, *.tpnet.pl Oby to był znak, że od następnego sezonu będzie można normalnie pójść na mecz. odpowiedz

Władeczek - 51 minut temu, *.netfala.pl Nawet jak będzie mogło wejść 200 osób, to licze na to faken, że będę w tej grupie, bo jestem zagorzałym kibicem Legii. Byłem ostatnio na prawie wszystkich meczach u siebie i na jednym wyjeździe. Reszte widziałem w telewizorze. odpowiedz

Pablo33 - 51 minut temu, *.tpnet.pl 150 osób = proponuję zrobić licytację tych biletów i zawsze to pokryje koszt pewnie co najmniej tysiąca lub więcej biletów o standardowej cenie :) odpowiedz

Selte - 1 minutę temu, *.mdcc-fun.de @Pablo33: zgadzam sie odpowiedz

Sebol - 1 godzinę temu, *.net.pl Od 30 maja, nie trzeba zasłaniać nosa i ust na powietrzu.Obowiązuje dalej dystans 2m. odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl 3 tysiace odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.