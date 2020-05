Projekt neonu na moście Gdańskim

Środa, 27 maja 2020 r. 18:11 Hugollek, źródło: Legionisci.com

W ostatnim czasie informowaliśmy Was o tym, że w ramach budżetu partycypacyjnego kibic Legii - ten sam, dzięki któremu wkrótce powstanie mural Kazimierza Deyny na ścianie jednej z ochockich szkół - zgłosił projekt neonu „Miasto moje, a w nim...” w barwach Legii. Instalację planowano na moście Łazienkowskim, czyli w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu Wojska Polskiego im. marsz. Józefa Piłsudskiego. Niestety, z powodu różnych przyczyn proceduralnych pomysł został odrzucony przez miasto i nie został nawet dopuszczony pod głosowanie mieszkańców stolicy.



Istnieje jednak szansa, że nie wszystko stracone. Autor bowiem przygotował nowy, patriotyczny projekt w nowej lokalizacji. Tym razem miałby to być biały neon o wymownej treści „Semper Invicta \ Semper Heroica” („Zawsze niezwyciężona \ Zawsze bohaterska”), który zostałby umieszczony po praskiej części mostu Gdańskiego – tego samego, po którego lewobrzeżnej stronie istnieje już neon „Miło Cię widzieć”. Inspirację stanowiły tutaj zarówno oprawa z meczu przeciwko Zagłębiu Lubin z 26 maja 2007 roku, jak i hasło przygotowane przez klub z okazji stulecia Legii. Łacińska sentencja „Semper Invicta” to dewiza miasta, nawiązująca do bohaterskiej obrony stolicy przez jej mieszkańców podczas niemieckiego najazdu w 1939 roku.







W przypadku akceptacji projektu przez miasto głosowanie odbędzie się we wrześniu. Więcej informacji na temat projektu możecie znaleźć na facebook.com/NEONmiastoMojeAwNim.