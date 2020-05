Transmisje Ekstraklasy z odgłosami trybun

Na boiska wracają piłkarze Ekstraklasy, ale nie wracają kibice. Wszyscy jesteśmy zmuszeni do oglądania poczynań Legii przed telewizorami. Platforma Canal+ zdecydowała, że przygotuje specjalną ścieżkę dźwiękowej, dzięki której będzie możliwość oglądania meczu z odgłosami trybun. Każdy widz będzie mógł zdecydować kliknięciem na pilocie dekodera, czy woli oglądać spotkania z oryginalnym dźwiękiem ze stadionu i komentarzem, czy z dodatkowo nałożoną ścieżką dźwiękową, wirtualnym efektem publiczności na stadionie. Jak to wyjdzie w praktyce? Przekonamy się już w sobotę. Mecz Legii z Lechem startuje o godzinie 20:00. Transmisja w Canal+ Sport oraz TVP2.

Brat - 8 minut temu, *.chello.pl Mam nadzieję, że będzie to prawdziwy sountrack. Bez "jazda z k..." czy "strzelcie k... gola" będzie to wyglądało sztucznie. odpowiedz

Karol - 31 minut temu, *.chello.pl W Poznaniu i Białymstoku pewnie beda bluzgi na Legie. odpowiedz

lolo - 31 minut temu, *.bosch.de kto bedzie robić za zapiewajło? odpowiedz

ding - 36 minut temu, *.chello.pl Wolałbym wersję bez komentarza odpowiedz

Hubi40 - 47 minut temu, *.amazonaws.com Właśnie myślałem o tym żeby na naszym stadionie puścili odgłosy trybuny NaSzej z żylety doping było by mega odpowiedz

Maaciekw - 53 minuty temu, *.orange.pl czy głos kibiców będzie "neutralny" czy dynamicznie reagować na wydarzenia boiskowe odpowiedz

Alan - 49 minut temu, *.t-mobile.pl @Maaciekw:

U nas na trybunach juz od dawna śpiewy nie reagują na wydarzenia na boisku np. wygrywamy 3-0 mamy olbrzymią przewage, ciągle ataki a z trybun NIE PODDAWAJ SIE..... odpowiedz

Olaf - 34 minuty temu, *.vectranet.pl @Alan: wiedziałem, że ktoś to napisze! : )) odpowiedz

WETERAN - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Czy znowu będzie można usłyszeć : "sędzia ty k...o !"

A komentatorzy będą udawali,że ni słyszą ? odpowiedz

U - 1 godzinę temu, *.virginm.net @WETERAN: nie, ale zato bedzie sedzia kalosz! A dodatkowo Naszej Legii nie pokona nawet slynna Barcelona! Ahoj odpowiedz

