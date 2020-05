PP: Lech ostatnim półfinalistą. W czwartek losowanie półfinałów

Środa, 27 maja 2020 r. 22:02 Woytek, źródło: Legionisci.com

W środę odbył się ostatni ćwierćfinałowy mecz Pucharu Polski. W Mielcu pierwszoligowa Stal przegrała z poznańskim Lechem 1-3. We wtorek do półfinału awansowała Legia Warszawa, a przed przerwaniem rozgrywek awans zapewniły sobie ekipy Lechii Gdańsk i Cracovii.



Losowanie par półfinałowych odbędzie się w czwartek, 28 maja o godzinie 12:00.



Finał Pucharu Polski zaplanowano na 22 lipca (w przypadku awansu do finału co najmniej jednego I-ligowca) lub 24 lipca (jeśli zagrają dwa kluby ekstraklasy).



Puchar Polski 2019/20





SONDA Z kim Legia zagra w półfinale Pucharu Polski? Cracovia Lech Poznań Lechia Gdańsk