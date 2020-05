W Poznaniu łatwo nie będzie

Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.

W sobotę w Poznaniu szykuje się bardzo interesujące widowisko. Obie drużyny w tym roku prezentują rosnącą formę i potwierdziły to w meczach 1/4 finału Pucharu Polski. Jeżeli lechici marzą o gonieniu Legii w tabeli Ekstraklasy, muszą wygrać, a kurs na to zdarzenie w Fortunie wynosi 2,87 . Z kolei triumf warszawiaków w Wielkopolsce bukmacherzy szacują po kursie 2,75 , czyli szanse są dość wyrównane. Główny sponsor Legii Warszawa firma Fortuna przygotowała specjalną ofertę dla nowych graczy i ciekawy bonus dla tych, którzy już są zarejestrowani: Bonus 50 PLN za pierwszy depozyt w Fortunie Wystarczy złożyć depozyt w wysokości min. 50 PLN, aby otrzymać gwarantowany bonus w kwocie 50 PLN (w punktach FKP). Oferta ważna jest dla nowych użytkowników oraz tych, którzy posiadają konto w Fortunie, ale jeszcze nie dokonali swojej pierwszej wpłaty depozytowej. Szczegóły oferty Pewniak 40 za 40 100% W sobotę 30.05 należy postawić kupon na kwotę min. 40 PLN, zawierający min. 1 zdarzenie z oferty polskiej Ekstraklasy, aby otrzymać gwarantowany bonus w wysokości 40 PLN. Nie ma znaczenia czy kupon będzie wygrany czy przegrany. Szczegóły oferty . Ostatnie mecze Legii z Lechem: 19.10.2019 - Legia 2-1 Lech 24.04.2019 - Lech 1-0 Legia 23.02.2019 - Lech 2-0 Legia 16.09.2018 - Legia 1-0 Lech 20.05.2018 - Lech 0-2 (wo. 0-3) Legia 04.03.2018 - Legia 2-1 Lech Wszystkie kursy na mecz Lech - Legia

