Konferencja przedmeczowa

Vuković: Wyższa poprzeczka dla obu drużyn

Piątek, 29 maja 2020 r. 10:37 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Chcemy grać intensywnie w dobrym rytmie i to zrobiliśmy w meczu z Miedzią. Wszystkie parametry o tym przekonują. Było widać gołym okiem, że ten mecz przez naszą drużynę był wybiegany. Teraz korzystamy z tych kilku dni, by ci, którzy grali w dużym wymiarze czasowym, zdążyli się zregenerować. Jestem spokojny, że tak będzie. Będziemy zmuszeni zrobić kilka zmian, ale to ma spowodować, że będziemy gotowi do tego, by zagrać tak jak chcemy - mówi przed sobotnim starciem w Poznaniu Aleksandar Vuković.



O Lechu

- Postawą Jóźwiaka byłbym zaskoczony, gdyby była słaba. To chłopak, który nie raz udowodnił swoją wartość. Lech pokazał, że po tej długiej przerwie jest gotowy do wznowienia sezonu i pokazał dużo jakości. Sporo dobrego można powiedzieć jednak też o naszym meczu. Zarówno nam jak i Lechowi przyjdzie stawić czoła trochę wyżej ustawionej poprzeczce. Trzeba przy większym oporze ze strony przeciwnika zaprezentować jak najlepiej.



Kto w bramce?

- Radosław Majecki będzie dziś trenował i po treningu będziemy wiedzieli czy będzie brany pod uwagę na sobotę. Wojtek Muzyk jest gotowy - pokazał, że można na niego liczyć. Nie zagrają Rosołek, Novikovas, Kante i Wszołek, a cała reszta ma szansę występu i będzie do naszej dyspozycji.



O Michale Karbowniku

- Przedłużenie kontraktu z Michałem jest ważne z całej perspektywy klubu - to świetna wiadomość dla nas wszystkich. Teraz "Karbo" może dużo spokojniej myśleć o tym, co jest najważniejsze dla niego, czyli utrzymywaniu formy i pomaganiu drużynie. Wszystkie pozostałe kwestie mogą się dziać poza nim, tym bardziej, że w pewnym momencie nie wszystko było takie oczywiste - jak to zwykle bywa dopóki nie złoży się podpisu pod umową.



- Co wyróżnia Karbownika? To co widać podczas naszych meczów naszej, w których jest wyróżniającym się zawodnikiem ze względu na szybkość i kontrolę piłki. Robi przewagę w ofensywie, gra solidnie w defensywie. Największą jego wartością jest to, że jest na początku drogi piłkarskiej. Z każdym sezonem może być lepszym zawodnikiem i na pewno tak będzie. Później, jako doświadczony piłkarz, będzie musiał utrzymywać formę, a teraz musi myśleć jak być coraz lepszym.



- Jego nos w meczu z Miedzią został mocno stłuczony, ale wygląda na to, że wszystko jest w porządku - nie narzeka.



Kibice nadają sens piłce nożnej

- Mecz z kibicami jest zupełnie czymś innym. Myślę, że dla każdego uczestnika nie ma wątpliwości, że to jest coś, co nadaje sens graniu w piłkę. Ten sport cieszy się taką popularnością i zainteresowaniem, ponieważ ludzie chcą go oglądać na żywo. Szczególnie gdy w takim klubie jak Legia mecze odbywają się w świetnej atmosferze. Nie możemy się doczekać pełnych trybun, choć wiem, że nie będzie to możliwe w najbliższym czasie.