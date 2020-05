Zapowiedź meczu

Zaległy hit

Sobota, 30 maja 2020 r. 07:30 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W sobotni wieczór na stadionie w Poznaniu odbędzie się zaległy ligowy hit - Lech podejmie Legię. Trudno wskazać faworyta, ponieważ ostatnie dwie wizyty legionistów na tym stadionie zakończyły się porażkami, lecz wydaje się, że piłkarze Aleksandara Vukovicia znajdują się obecnie w dobrej formie. Gospodarze tracą do gości w tabeli dziewięć punktów, więc jeżeli nie chcą dać im odskoczyć na jeszcze większy dystans, to nie mogą tego dnia przegrać.



Przed kilkoma dniami legioniści wrócili do gry po przerwie spowodowanej koronawirusem. Pokonali wówczas Stal Mielec w spotkaniu ćwierćfinału Pucharu Polski, prezentując się na boisku naprawdę z niezłej strony. Początkowo można było mieć pewne obawy, jak będą wyglądali piłkarze po niemal trzymiesięcznej przerwie, lecz okazało się, że przepracowali oni solidnie okres przygotowawczy. Przeciwko graczom z Legnicy do siatki trafili Walerian Gwilia oraz Mateusz Cholewiak i niewykluczone, że wobec niezbyt dobrej sytuacji kadrowej również i przeciwko Lechowi dostaną oni swoją szansę. Przypomnijmy, że do Poznania nie pojadą Jose Kante i Paweł Wszołek, którzy muszą cierpieć za kolejno czerwoną i cztery żółte kartki. Ponadto szkoleniowiec ponownie nie będzie mógł liczyć na kontuzjowanych Arvydasa Novikovasa i Macieja Rosołka. Jedyną dobrą informacją jest fakt, że jest szansa na powrót między słupki Radosława Majeckiego. Bramkarz nie zagrał w ostatnim spotkaniu z powodu kontuzji, ale ostatnio wrócił już do treningów.



W swoim ostatnim ligowym spotkaniu Legia dosyć niespodziewanie przegrała u siebie z Piastem Gliwice. Trzeba jednak pamiętać, że przez zdecydowaną większość meczu grała osłabiona brakiem jednego zawodnika, kiedy sędzia wyrzucił z boiska Jose Kante. Pomimo tego zawodnicy zaprezentowali się z dobrej strony i przede wszystkim pokazali olbrzymi charakter i wolę walki. Tamtą stratę punktów można uznać za wypadek przy pracy i teraz najważniejsze, aby w Poznaniu to udowodnić i wyjechać z Bułgarskiej z trzema punktami.



Forma: Miedź (2-1), Piast (1-2), Lechia (2-0), Cracovia (2-1), Jagiellonia (4-0)







Przed 27. kolejką Lech zajmuje w ligowej tabeli 5. miejsce, ma jednak tyle samo punktów, co będąca na najniższym stopniu podium Cracovia. Piłkarze prowadzeni przez Dariusza Żurawia w ostatnich trzech ekstraklasowych meczach zdobyli pięć punktów - pokonując Górnik Zabrze, a także remisując z Wisłą Kraków i Jagiellonią Białystok. "Kolejorz", podobnie jak Legia, miał już okazję sprawdzić swoją formę po dłuższej przerwie w grze. W środę najbliższy przeciwnik Legii pokonał pierwszoligową Stal Mielec 3-1, dzięki czemu pewnie zameldował się w półfinale Pucharu Polski. Tego dnia na listę strzelców wpisali się w ekipie Lecha Dani Ramirez, Timur Żamaletdinow i Kamil Jóźwiak. Cała trójka ma szanse pojawić się na murawie w sobotę. Kibice gospodarzy z całą pewnością będą liczyli na Ramireza, dla którego będzie to pierwszy mecz przeciwko Legii w barwach Lecha. Do tej pory Hiszpan rywalizował ze stołeczną drużyną tylko raz - 25 sierpnia 2019 roku grając w ŁKS-ie uległ wraz z kolegami Legii 2-3.



W tym sezonie Legia spotkała się już raz z Lechem. W starciu 12. kolejki lepsi okazali się piłkarze prowadzeni przez Aleksandara Vukovicia, którzy pokonali u siebie przyjezdnych 2-1. W tamtym spotkaniu na prowadzenie co prawda jako pierwsi wyszli poznaniacy za sprawą nieobecnego już w klubie Darko Jevticia, lecz późniejsze trafienia Arvydasa Novikovasa i Macieja Rosołka zagwarantowały zespołowi cenne trzy punkty.



Forma: Stal (3-1), Wisła Kraków (1-1), Górnik Zabrze (4-1), Jagiellonia (1-1), Lech (2-0)



Mecz Legii z Lechem Poznań rozpocznie się w sobotę o godzinie 20:00. Bezpośrednią transmisję z tego spotkania przeprowadzą stacje TVP 2 oraz Canal+ Sport. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!, a także czytania wszystkich materiałów pomeczowych.



Transmisja TV:

TVP 2, Canal+ Sport