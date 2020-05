Stadiony częściowo otwarte dla kibiców od 19 czerwca!

Premier Mateusz Morawiecki i minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk poinformowali, że wkrótce na stadiony będą mogły być zapełnione w 25% pojemności. - Wprowadzimy zasady zakupu biletów, odpowiednie zasady zajmowania miejsc i wymogi sanitarne - powiedział szef rządu. Częściowe otwarcie ma nastąpić od 19 czerwca. To oznacza, że na stadion Legii będzie mogło wejść ponad 7,5 tysiąca kibiców, co najprawdopodobniej oznacza możliwość wpuszczenia wszystkich karneciarzy. W tym sezonie klub sprzedał niecałe 5 tys. karnetów, a z karnetami biznesowymi i sponsorskimi liczba ta wynosi 6,5 tysiąca. W tym sezonie średnia frekwencja na meczach przy Łazienkowskiej 3 wynosi 16 300 kibiców. W meczach będą uczestniczyć tylko fani drużyny, która rozgrywa mecz u siebie. Bilety sprzedawane będą wyłącznie przez internet. – Jest mi niezmiernie miło mówić o tym, że jesteśmy pierwszym krajem, który wypracował protokół powrotu kibiców na stadiony. Taka jest potrzeba dla piłki. Protokół daje bezpieczeństwo wszystkim. 25 procent to już impreza masowa, ale wierzę, że wszystko się uda i kluby w tych trudnych warunkach dadzą radę zorganizować swoje działania. Dziękuję premierowi za pomoc, to bardzo ważna informacja dla nas wszystkich – powiedział prezes PZPN, Zbigniew Boniek. Dotychczasowe frekwencje na Legii w sezonie 2019/20: 26 665 Rangers FC 25 401 Lech Poznań 19 796 Lechia Gdańsk 18 670 Wisła Kraków 18 445 Górnik Zabrze 15 612 Wisła Płock 15 298 Śląsk Wrocław 14 119 Korona Kielce 13 813 Atromitos Ateny 13 285 Pogoń Szczecin 13 084 Raków Częstochowa 13 017 Zagłębie Lubin 10 683 Europa FC 10 317 Kuopion Palloseura

Pawel - 7 minut temu, *.orange.pl Adrianowi spadaja sondaze to robia co moga zeby kupic przychylnosc obywateli... odpowiedz

Pasior 51 - 20 minut temu, *.plus.pl Od 19 czerwca a runda zasadnicza kończy sie 14 czerwca To teraz karneciarze przypomnijcie sobie czy karnet obejmowal mecze rundy finałowej odpowiedz

wsciekLy - 10 minut temu, *.mm.pl @Pasior 51: obejmował .Innej opcji ni ebyło odpowiedz

Alan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Wygląda na to ze kibicowanie wróci do dawnej formy dopiero po wynalezieniu szczepionki a to może potrwać......No cóż moze taki zimny prysnic wyjdzie na dobre czas pokaże. odpowiedz

Juri - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Wreszcie coś jest z tego karnetu.

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl bo karneciarze już kupili... sa najwierniejszymi kibolami odpowiedz

Władeczek - 2 godziny temu, *.netfala.pl Z jakiej racji pierwszeństwo będą mieć karneciarze faken??? Ja mogę zapłacić za bilet dużo więcej i domagam się sprzedaży otwartej. odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Władeczek: z takiej, że zapłacili za te mecze z góry prawie rok temu :))). Rozumiem, że klub powinien sprzedać bilet w wolnej sprzedaży, a karnetowiczowi zwrócił kasę? :D odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Władeczek: ja wiem że czytanie w Polsce kuleje ale masz przed informacją o karneciarzach napisane "prawdopodobnie" co jak możesz nie wiedzieć oznacza że nie jest to jeszcze ustalone. poza tym twoje domaganie kompletnie nic nie znaczy, dla klubu dużo ważniejsze są pieniądze wpłacone od razu a nie że ktoś kiedyś może będzie mógł wpłacić więcej, zważywszy że od lat karneciarze są robieni w trąbę kolejny promocjami, darmowymi wejściówkami itp. odpowiedz

OBOP - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Władeczek: przecież i tak oglądasz mecze Legii przed swoim 70 calowym oled tv z krową bez kolegów. odpowiedz

polk - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl @Władeczek: Domagaj się, może ktoś cię usłyszy; kolejny obrażony, bo czegoś nie dostał... odpowiedz

Kuba - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Władeczek: Zastaw LED'a i odkup od kogoś karnet. odpowiedz

1410 - 45 minut temu, *.vectranet.pl @Władeczek: pokaż stan konta byczku ;) odpowiedz

Karnetowicz - 2 godziny temu, *.tpnet.pl a co jeśli ktos bedzie miał krzywo nałożoną maseczkę i kichnie na piłkarza i nie daj Boże zarazi??? odpowiedz

Meteor - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Karnetowicz: No to sprawi w ten sposób piłkarzowi dłuższe wakacje :D odpowiedz

Adek - 2 godziny temu, *.centertel.pl No i super, najważniejsze że każdy karnetowicz wejdzie na mecz, a reszta .. no coz, pozostaje walka o bilety jak kiedyś :)



Michał - 2 godziny temu, *.chello.pl @Adek: Karnetowicze zapłacili za te mecze prawie rok temu, więc to logiczne :). odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.169.114 Wybory idą ;-) Ciekawe jak zorganizują te 7500 miejsc. Co z karnetowiczami? odpowiedz

