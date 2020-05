Komentarze (8)

Geo - 23 minuty temu, *.212.18 Przecudnej urody getry.

Jak babskie pończochy. Fuj ! odpowiedz

Po(L)ubiony - 4 minuty temu, *.chello.pl @Geo: Też zgłupiałem. Może jakiś sponsor z Calzedonni lub Gatty sie zgłosił? odpowiedz

Szyszko - 40 minut temu, *.chello.pl Doping z głośników? Serio? :D odpowiedz

Chris - 31 minut temu, *.6.108 @Szyszko: ogladam całą lige na stadionie nie ma głośników dodane na prośbę canal plus odpowiedz

Bond(L) - 42 minuty temu, *.centertel.pl Lech zdechł kolejorz!! odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Mecz za 6 punktów... odpowiedz

Sputnik 44 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ktoś wie co ze Stolarskim? Żyje jeszcze? W tango poszedł i u Vuko już nie zagra? Z góry dzięki za info.

PS. Dziś 1:2 :-) odpowiedz

Arecki - 2 godziny temu, *.tpnet.pl To co Panowie zaczynamy.... a my Lecha k.... kolejorza wrzucimy do morza..... Dzisiaj w Poznaniu ty(L) ko ZWYCIĘSTWO. odpowiedz

