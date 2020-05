Konferencja pomeczowa

Vuković: Zwycięstwo nad Lechem zawsze jest sukcesem

Sobota, 30 maja 2020 r. 22:28 Woytek, źródło: Legionisci.com

Aleksandar Vuković (trener Legii): Jesteśmy bardzo zadowoleni ze zdobycia trzech punktów na terenie największego rywala, jeśli chodzi o tradycję ostatnich lat. Był to trudny mecz, bo nie graliśmy na najlepszym poziomie. Od początku byliśmy świadomi, że nie możemy złapać odpowiedniego rytmu, więc skupiliśmy się na osiągnięciu jak najlepszego wyniku. Zwycięstwo nad Lechem zawsze jest sukcesem. Nigdy tutaj nie jest łatwo, nawet jeśli są puste trybuny.



- Mieliśmy swoje problemy kadrowe i braki, więc dokonaliśmy dla nas rzeczy wyjątkowej. To był pierwszy mecz, który wygraliśmy nie będąc zdecydowanie dominującą drużyną. Do tej pory kiedy mecz wyglądał tak jak ten dzisiejszy, to kończyło się remisem lub porażką. W tym widzę największą wartość, bo jeżeli nie będziemy w takich sytuacjach wygrywać meczów, to nie możemy liczyć, że łatwo osiągniemy cele.



- Liczyliśmy się z tym, że to spotkanie jest o tzw. sześć punktów. Wiedzieliśmy, że jeżeli Lech wygra, to ma prawo by myśleć o mistrzostwie. Teraz nie będę oceniał ich szans, ale na pewno mają trudniejszą sytuację. Skupiam się jednak na nas, a przed nami jeszcze 10 trudnych meczów. Trzeba zdać te egzaminy, żeby myśleć o tym, na czym nam zależy. Do tej pory szliśmy takim tokiem myślenia, że liczy się tylko następny mecz, więc teraz musimy teraz skupić się na meczu z Wisłą w Krakowie. Nie należy patrzeć w tabelę, bo ona w podświadomości jest dla każdego jasna, ale jeszcze dużo przed nami.





- Jędrzejczyk jest dla mnie prawdziwym kapitanem, który kolejny raz pokazuje to, co kapitan powinien mieć. Nie patrzy na swój interes, tylko od początku sezonu jest gotowy, by pomóc drużynie na różnych pozycjach i zawsze zalicza solidne występy.