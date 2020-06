Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Lechem

Wtorek, 2 czerwca 2020 r. 10:26 Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższą notę za sobotni mecz w Poznaniu przyznaliście Marko Vesoviciowi. Występ Czarnogórca oceniliście na 4,5 w skali 1-6. Minimalnie niższe noty uzyskali Radosław Majecki i Artur Jędrzejczyk - po 4,4. Najniższa trafiła do Andre Martinsa - 3,4.



W sumie oceniało 1012 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,9.



Vesović 4.5

Majecki 4.4

Jędrzejczyk 4.4

Antolić 4.1

Karbownik 4.1

Pekhart 4.1

Luquinhas 3.9

Lewczuk 3.7

Wieteska 3.7

Gwilia 3.6

Cholewiak 3.6

Slisz 3.5

Andre Martins 3.4

Remy 3.4