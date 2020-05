Puchacz: Byliśmy zespołem lepszym

Sobota, 30 maja 2020 r.

Tymoteusz Puchacz: Być może zagraliśmy poniżej oczekiwań, ale jeśli tak, to pytanie jak zagrała Legia? Strzeliła nam gola z przypadku. Uważam, że byliśmy zespołem lepszym i remis to jest minimum, co powinniśmy z tego meczu wyciągnąć. Sam miałem dwie sytuacje, które mogłem wykorzystać, więc mogło się dziś różnie skończyć. Pozostaje iść dalej.

Stracona bramka nie przeszkodziła nam w dążeniu do celu. To, że Legia objęła prowadzenie sprawiło, że goście się cofnęli i czekali na kontry. Natomiast my mieliśmy swoje szanse. A czego zabrakło? Skuteczności. Wszyscy, którzy zagrali byli w pełni sił, w formie i nie jestem od tego, żeby zastanawiać się nad kadrą.