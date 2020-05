Lewczuk: Wygrana w Poznaniu bardzo smakuje

- Wygrana w Poznaniu bardzo smakuje. Po powrocie do gry zaczęliśmy od dwóch wyjazdowych zwycięstw, a jak wiadomo ostatnia wygrana na wyjeździe była dawno temu - powiedział Igor Lewczuk . - Mecz z Lechem był ciężki. Momentami brakowało sił i czasami brakowało pomysłu, ale stworzyliśmy też kilka niewykorzystanych sytuacji. Gospodarze także mieli swoje okazje. Nie wiem jak to wyglądało w telewizji jeśli chodzi o tempo, ale dla nas najważniejsze są trzy punkty. - Mamy świetną szatnię, atmosferę i w ogóle z cały sztab. Tworzymy fajną grupę ludzi i szkoda byłoby zaprzepaścić szansę, która jest przed nami.

