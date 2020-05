Nieznani Sprawcy odpalili fajerwerki pod stadionem Lecha

W sobotni wieczór Legia pokonała na wyjeździe Lecha Poznań. Okoliczności tego hitowego spotkania były specyficzne, ponieważ na trybunach nie mogli zasiąść kibice. Nieznani Sprawcy zadbali o to, aby mecz miał swoją oprawę. Pod koniec spotkania z trybun stadionu Lecha dało się zobaczyć odpalone przez nich fajerwerki, co uwiecznił na Twitterze Jarosław Jankowski z zarządu Legii. Ponadto, część mieszkańców Poznania dzisiejszego poranka mogła być nieco zaskoczona widokiem banerów o treści "POZnaniaku, głowa do góry!", które zawisły w różnych częściach miasta. Jak się okazało za ich rozwieszeniem również stoją Nieznani Sprawcy.

dejne3 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Dziękujemy Ci Ukochaną ma dzìękujemy Ci Legio Warszawa .Panowie z NS to co zrobiliście w krainie kartofla to mistrzostwo, gratulacje za pomysł odpowiedz

Alan - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Rzeczywiście baner dziwny to trochę tak jakby kibice Legii wyreczali władze Poznania i próbowali poprawić nastroje mieszkańców np. ze względu na Koronawirusa. odpowiedz

Ewelina - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Rewelacyjna akcja. Pozdrowienia dla NS.

odpowiedz

Felek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl O co chodzi z tym banerem? odpowiedz

lechu47 - 2 godziny temu, *.orange.pl Trolling pierwsza klasa :D odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!!! - 2 godziny temu, *.btcentralplus.com Wielki szacunek. Myslalem ze to poznaniacy a jednak.... !!!! odpowiedz

/// - 2 godziny temu, *.centertel.pl Mistrz Mistrz NS . W takim czasie umiecie poprawić humor . Dzięki chłopaki . odpowiedz

butla - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Szkoda, że banery bez żadnego legijnego akcentu. Zbytnio nie wiadomo ocb. odpowiedz

ding - 3 godziny temu, *.chello.pl Myślałem, że to burza! :-D odpowiedz

Tadzio - 3 godziny temu, *.chello.pl Fiu fiu jest sie czym chwalić kozacka akcja ;) akcja stulecia wow !!! Ale petarda !!! Banery zawodostwo !!! Jestem dumny tylko tablice mam LLU :))) odpowiedz

Normalny - 3 godziny temu, *.orange.pl Nie chce krytykowac bo akcja fajna i pomyslowa ale ... szkoda, ze nie ma na tych banerach zadnego legijnego akcentu. Wiekszosc poznanniakow pomysli, ze to miasto je wywiesiło dla poprawy samopoczucia mieszkancow podczas pandemii odpowiedz

1916 - 2 godziny temu, *.virginm.net @Normalny: dokladnie, tak samo pomyslalem odpowiedz

JWR - 2 godziny temu, *.orange.pl @Normalny: Jakby był jakiś legijny akcent to te banery wisiałyby tylko do zdjęcia, za chwilę ktoś by je zdjął odpowiedz

lucho_83 - 3 godziny temu, *.chello.pl Hehehehe Mistrzostwo! :-) odpowiedz

P. - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Mistrzostwo!!! odpowiedz

Juri - 3 godziny temu, *.inetia.pl Hahahaha

Kawał dobrej roboty. odpowiedz

WIE(L)UN - 3 godziny temu, *.18.56 Haha wiedziałem że coś wymyśla jesteście wie(L) czy szacun odpowiedz

Filip_Legionista - 3 godziny temu, *.241.159 Piękna i pomysłowa akcja!!!

Brawo NS odpowiedz

W-wa - 3 godziny temu, *.chello.pl I tak trzymać.

????LEGIA! odpowiedz

turysta - 4 godziny temu, *.inetia.pl Czy my mamy jakąś sztamę z Lechem , że oni wywieszają "Poznaniaku, głowa do góry" ???

Beznadziejna akcja nic nie przynosząca.

Byłoby super ale z innym hasłem ! a tak to jak zwykle wiocha... odpowiedz

ciajek - 3 godziny temu, *.net.pl @turysta: Pomyśl zanim napiszesz. Piękna AKCJA. odpowiedz

grxey - 2 godziny temu, *.amazonaws.com @turysta: sam jesteś wiocha odpowiedz

