Kartka z kalendarza: 31 maja

Niedziela, 31 maja 2020 r. 16:44 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Co działo się 31 maja? Pięć lat temu legioniści skromnie wygrali z Wisłą Kraków, NS-i przygotowali oprawę, a stopień pułkownika nadano Panu Lucjanowi Brychczemu. 17 lat temu "Wojskowi" praktycznie pogrzebali swoje szanse, a grę w europejskich pucharach, a 25 lat temu Legia zdobyła siódme mistrzostwo w historii klubu!

Mecze



Sezon 2014/15 Ekstraklasa: Legia Warszawa 1-0 Wisła Kraków

1-0 61' Jakub Rzeźniczak



Skład Legii: Dusan Kuciak - Łukasz Broź, Jakub Rzeźniczak, Igor Lewczuk, Tomasz Brzyski - Michał Żyro, Dominik Furman (87' Dossa Junior), Tomasz Jodłowiec, Ondrej Duda (65' Helio Pinto), Michał Kucharczyk - Marek Saganowski

Trener: Heninng Berg



Na mecz z Wisłą przyszło niespełna 25 tysięcy kibiców. Na wyjście piłkarzy na boisko NS-i przygotowali oprawę. Z małych flag na kiju - czerwonych, białych, zielonych i czarnych, powstał na obu kondygnacjach trybuny północnej wielki napis "CWKS". Warto dodać, że przed meczem żywej legendzie naszego klubu, Panu Lucjanowi Brychczemu przyznano stopnień pułkownika.



W 11. minucie w pole karne rywali wpadł Ondrej Duda. Słowak skutecznie minął dwóch defensorów, jednak jego strzał obronił Michał Buchalik. Z biegiem czasu przewaga legionistów sukcesywnie rosła, jednak ich akcje skrzydłami nie przynosiły spodziewanych rezultatów. Po dwóch kwadransach niezłą szansę miał Paweł Brożek, jednak dobrą interwencją popisał się Dusan Kuciak. W 60. minucie Legia objęła już prowadzenie. Po dośrodkowaniu z prawej strony najlepiej w polu karnym zachował się Jakub Rzeźniczak, który z bliska wpakował futbolówkę do siatki. Później doskonałą sytuację miał jeszcze Semir Stilić, jednak w ostatniej chwili futbolówkę na słupek wybił Igor Lewczuk. Jedna bramka wystarczyła, aby "Wojskowi" dopisali do swojego dorobku trzy oczka.























Sezon 2002/03 Ekstraklasa: Legia Warszawa 3-3 Ruch Chorzów

0-1 35' Edward Cecot

1-1 49' Marek Saganowski

2-1 53' Stanko Svitlica (k.)

2-2 62' Damian Gorawski

2-3 67' Krzysztof Bizacki

3-3 72' Marek Saganowski



Skład Legii: Artur Boruc - Tomasz Jarzębowski, Jacek Zieliński, Tomasz Sokołowski, Marek Jóźwiak - Adam Majewski (83' Dariusz Dudek), Cezary Kucharski (77' Jacek Magiera), Tomasz Kiełbowicz (77' Radosław Wróblewski), Aleksandar Vuković - Marek Saganowski, Stanko Svitlica

Trener: Dragomir Okuka



Na ostatni mecz w Warszawie w sezonie 2002/03 na Łazienkowskiej zebrało się 8 tysięcy kibiców. Na wyjście piłkarzy odpalili 120 rzymskich ogni, a później około 25 minuty na trybunie otwartej rozwinęli dwie sektorówki, którym towarzyszyło 30 rac. Po przerwie ultrasi odpalili jeszcze świece dymne w barwach Legii.



Spotkanie rozpoczęło się od szybkich ataków warszawiaków. Kilkakrotnie bramce przyjezdnych zagrozili Marek Saganowski i Stanko Svitilica, jednak świetnymi interwencjami popisał się Marek Matuszek. W 33. minucie fatalny błąd popełniła defensywa legionistów, co wykorzystał Edward Cecot. Pierwsza połowa zakończyła się skromnym prowadzeniem chorzowian. Po zmianie stron gra "Wojskowych" wyglądała nieco lepiej. Już po kilku minutach padło wyrównanie. Dobrym rajdem, a później dośrodkowaniem popisał się Tomasz Sokołowski, za to akcje świetnie wykończył Marek Saganowski. Po chwili w polu karnym padł Aleksandar Vuković, a arbiter wskazał na "wapno". Jedenastkę na gola zamienił Stanko Svitlica. Dziesięć minut później odpowiedział Ruch, a dokładnie Damian Gorawski, który popisał się świetnym wolejem. Kilka minut później prowadzili już przyjezdni, tym razem za sprawą trafienia Krzysztofa Bizackiego. Przy obu golach zdecydowanie nie popisała się defensywa warszawiaków. Nadzieje na zwycięstwo kibicom dał Marek Saganowski, jednak była to ostatnia bramka w tym meczu. Legioniści stracili praktycznie szanse na grę w europejskich pucharach, za to Ruch był prawie pewny spadku.















Sezon 1994/95 Ekstraklasa: Legia Warszawa 3-0 Raków Częstochowa

1-0 25' Zbigniew Mandziejewicz

2-0 35' Zbigniew Mandziejewicz

3-0 66' Jerzy Podbrożny



Skład Legii: Maciej Szczęsny - Jacek Zieliński, Zbigniew Mandziejewicz, Krzysztof Ratajczyk, Marek Jóźwiak - Grzegorz Lewandowski, Leszek Pisz, Jacek Bednarz, Tomasz Unton (64' Piotr Mosór) - Jerzy Podbrożny, Adam Fedoruk (84' Jacek Kacprzak)

Trener: Paweł Janas



Dla "Wojskowych" był to 1500. mecz w najwyższej klasie rozgrywkowej. Ewentualna wygrana nad częstochowianami zapewniłaby Legii mistrzostwo na dwie kolejki przed końcem. Od pierwszych minut stroną przeważającą byli gospodarze, a różnica klas była widoczna gołym okiem. W 24. minucie do głosu doszli rywale, jednak Bartłomiej Wilk przegrał pojedynek z Maciejem Szczęsnym. Właściwie kilkadziesiąt sekund później na prowadzenie wyszli legioniści. Po rzucie rożnym doszło do zamieszania pod bramką Rakowa, po którym futbolówkę w siatce umieścił Zbigniew Mandziejewicz. Dziesięć minut później przez defensywę przyjezdnych przedarł się Leszek Pisz, po czym dograł piłkę do Zbigniew Mandziejewicz. Strzelec poprzedniej bramki ponownie pokonał Andrzeja Kreteka. Kropkę nad "i" po dośrodkowaniu Jacka Bednarza postawił Jerzy Podbrożny. Po meczu kibice wbiegli na murawę, aby wraz z piłkarzami świętować drugi z rzędu oraz siódmy w historii ligowy triumf.