Przybył sędzią meczu z Wisłą Kraków

Jarosław Przybył został wyznaczony do sędziowania meczu 28. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Wisłą Kraków. W obecnym sezonie arbiter z Kluczborka prowadził 5 meczów stołecznego zespołu (1-2 z Pogonią, 3-2 z ŁKS-em, 0-2 z Piastem, 3-1 z Płockiem, 1-2 z Piastem). Wiśle Kraków sędziował 2 razy (1-0 z Górnikiem, 3-0 z Jagiellonią). W niedzielę na liniach pomagać mu będą Konrad Sapela i Radosław Siejka, sędzią technicznym będzie Damian Gawęcki, natomiast w wozie VAR zasiądą Daniel Stefański i Marcin Boniek. Początek meczu Wisła - Legia o godzinie 17:30. Obsada sędziowska 28. kolejki: Korona Kielce - Piast Gliwice, sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń) Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk, sędzia: Tomasz Musiał (Kraków) Jagiellonia Białystok - Wisła Płock, sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa) Zagłębie Lubin - Lech Poznań, sędzia: Piotr Lasyk (Bytom) Pogoń Szczecin - Cracovia, sędzia: Szymon Marciniak (Płock) Raków Częstochowa - ŁKS Łódź, sędzia: Krzysztof Jakubik (Siedlce) Arka Gdynia - Śląsk Wrocław, sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa) Wisła Kraków - Legia Warszawa, sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork)

L - 17 minut temu, *.co.uk Ta łamaga. On nie ma pojęcia o sędziowaniu .LEGIA odpowiedz

Felek - 26 minut temu, *.netfala.pl Czy Siejka to młody Siejewicz? odpowiedz

Władeczek - 27 minut temu, *.netfala.pl Ja pitole faken czego ten PZPN tak nas niszczy. Jak zwykle dają łamage niewyobrażalnego do sędziowania meczu naszych milusińskich i faken pewnie będzie karny z kapelusza dla skisłego klubu i czerwona dla Legii. Faken co to ma być? odpowiedz

mmz - 33 minuty temu, *.orange.pl najgorszy sędzia ligi, nie potrafi podejmować decyzji pod presją odpowiedz

(L)ebiega - 55 minut temu, *.plus.pl O kur.., czyli jest jednak spółdzielnia aby Legia nie była Mistrzem! Ten artysta znowu coś od..... abyśmy nie wygrali. Czy klub nie może zainterweniować by dani sędziowie nie sędziowali nam spotkań? odpowiedz

Rafa(L) - 1 godzinę temu, *.telefonica.de Dobrze ze nie Zlotek... odpowiedz

