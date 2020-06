28. kolejka Ekstraklasy. Piast naciska

Komentarze (15)

Darek otwórz - 4 minuty temu, *.telenor.com Jedynie co może nacisnąć to guzik w kolopie. Raz szanse dostali i wyszedł kibel. Nie ma innej możliwości jak mistrz na Ł3. Mogą się wszyscy napisać, aż im żyła pierdząca pięknie, innego wyjścia nie ma jak CWKS Legia Warszawa Mistrz Polski 2020. odpowiedz

Arek - 46 minut temu, *.tpnet.pl Ten żubrewski z Koronyy czy jak on tam załatwił Piastowi 3 pkt. Inna rzecz, że sędzią tego meczu był mój ulubieniec, więc kartki szybkiej dla Korony można było się spodziewać. Zresztą moim zdaniem ten Milewski chyba też mógł z czerwoną skończyć. A ten młody z Korony z rozpieprzonym szyjnym. odpowiedz

ZL - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Piast dzis zalicza wpadke !! odpowiedz

Piotr (L) - 8 godzin temu, *.centertel.pl To jedziemy cały specjal tancuje z nami ???? ???? ???? ???? odpowiedz

WL - 10 godzin temu, *.tpnet.pl LEGIA gora na ich stadionie innej opcji nie ma !! odpowiedz

MAKEN - 11 godzin temu, *.252.80 Co sztab szkoleniowy wyczynia na treningach Legii? Plaga ciężkich - wielotygodniowych - kontuzji przeraża. Za chwilę na boisko wybiegnie Legia II. odpowiedz

Arek - 10 godzin temu, *.tpnet.pl @MAKEN : gdybyś przeczytał wywiad z Bortnikiem przed wznowieniem rozgrywek, to byś wiedział. odpowiedz

MAKEN - 7 godzin temu, *.252.80 @Arek: A Ty czytasz Borka i wszystko wiesz. Borek Twój Bóg. :) ! odpowiedz

Arek - 44 minuty temu, *.tpnet.pl @MAKEN : a od kiedy Borek to Bortnik, albo odwrotnie. A jeśli o Boga chodzi, Tobie chyba rozum zabrał zamiast dać. odpowiedz

Matt - 11 godzin temu, *.tpnet.pl Trochę opanujcie entuzjazm. Wszystkie znaki na niebie wskazują 3 punkty dla Legii, ale nie takie historie były pisane na boisku. Już niektórzy zapomnieli gładziutkie 3:0 do przerwy i 3:3 na koniec. Każda seria kiedyś się kończy, nawet najsłabsi gdzieś punkty ciułają. odpowiedz

GL - 13 godzin temu, *.tpnet.pl Wisla 0-4 LEGIA !!!! odpowiedz

SF - 13 godzin temu, *.tpnet.pl Klasyk dla LEGII co do tego nie ma watpliwosci !! odpowiedz

Przemko - 15 godzin temu, *.netfala.pl W Krakowie tylko zwycięstwo. odpowiedz

Jano - 15 godzin temu, *.orange.pl @Przemko: jak zagrają tak jak z Piastem to nie powinno być źle choć na mecz z Legią zepną poślady więc Legia powinna być czujna:)To jedna z tych drużyn dla której zwycięstwo z Legią ratuje nieudany sezon:) Mam kilku znajomych Wiślaków i jacy oni byli dumni że wygrali z Legią 4 do 0 dopiero pyszczki im zamknęła sroga zemsta Legii :) odpowiedz

M@c - 12 godzin temu, *.chello.pl @Jano: Sroga zemsta była na jesieni. Teraz tylko deser :) odpowiedz

