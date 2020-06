28. kolejka Ekstraklasy. Szósta z rzędu porażka Cracovii

Komentarze (25)

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Craxa to chyba swoją koleżankę ściga w tych porażkach. Jeszcze 4 takie i zrównają się dziewczyny. odpowiedz

Adam - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ciekawe kto tym razem będzie winny porażki sracovii bo przecież nie probierz. Przynajmniej można się śmiać z jego postępującego spierdolenia. odpowiedz

kkk - 6 godzin temu, *.vectranet.pl ten sponsor lecha "af..i" to ciekawy logotyp ma,typowa gwiazda davida tylko trochę niedokończona,już to zauważyłem w meczu z nami jak na środku stadionu był wyświetlany,nie to żebym coś miał do tego ale to taka ciekawostka:) odpowiedz

dejne3 - 10 godzin temu, *.plus.pl Kolejny mecz hanysy grają przeciwko 10 najpierw Legia ,wczoraj Korona ciekawa sprawa kto następny będzie kończył w 10 odpowiedz

Michal - 1 godzinę temu, *.192.97 @dejne3: jeszcze Sadlok w meczu z Wisla. 3 mecze z rzedu 11 na 10.

Gdybysmy to my tak trafili to by nas media zjadly. odpowiedz

As - 11 godzin temu, *.chello.pl Ktoś pomoże? Chce wykupić jednorazowo dostęp do meczu. Ktoś coś? Nie potrzebuje abonamentu C+ na miesiąc, tylko jednorazowo obniżyć meczyk chce:) odpowiedz

Adam - 1 godzinę temu, *.chello.pl @As: teraz jest miesiąc C+ za darmo bo promują swoją platformę internetową. Możesz założyć konto i od razu anulować subskrypcję. odpowiedz

Rytm - 11 godzin temu, *.centertel.pl Niedługo klasyki będą z Piastem:D odpowiedz

Dejw Grol - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Rytm: Od 5ciu lat grają w czołówce tabeli , są dość dobrze zorganizowani . Wydaje się jednak , że to ich ostatni póki co , dobry sezon . Wykorzystują słabość rywali , kryzysy większości ekip , formy w kratkę i coś tam jednak grają . W przyszłym sezonie kilka zespołów może ustabilizować formę ( być może wysoko ) i zobaczymy , czy wtedy Piast da radę utrzymać tą kilkusezonową dyspozycję . Chiba nie , pozwoliliśmy im poszaleć , a teraz ( miejmy nadzieję ) zaczniemy w końcu dominować i pokażemy Piastowi ich miejsce w szeregu . Już teraz jest lepiej , a jeszcze nie gramy tak , jak powinniśmy / moglibyśmy . odpowiedz

Tay - 23 godziny temu, *.66.195 oh... odpowiedz

Darek otwórz - 06.06.2020 / 00:34, *.telenor.com Jedynie co może nacisnąć to guzik w kolopie. Raz szanse dostali i wyszedł kibel. Nie ma innej możliwości jak mistrz na Ł3. Mogą się wszyscy napisać, aż im żyła pierdząca pięknie, innego wyjścia nie ma jak CWKS Legia Warszawa Mistrz Polski 2020. odpowiedz

Arek - 05.06.2020 / 23:52, *.tpnet.pl Ten żubrewski z Koronyy czy jak on tam załatwił Piastowi 3 pkt. Inna rzecz, że sędzią tego meczu był mój ulubieniec, więc kartki szybkiej dla Korony można było się spodziewać. Zresztą moim zdaniem ten Milewski chyba też mógł z czerwoną skończyć. A ten młody z Korony z rozpieprzonym szyjnym. odpowiedz

ZL - 05.06.2020 / 17:42, *.tpnet.pl Piast dzis zalicza wpadke !! odpowiedz

Piotr (L) - 05.06.2020 / 16:29, *.centertel.pl To jedziemy cały specjal tancuje z nami ???? ???? ???? ???? odpowiedz

WL - 05.06.2020 / 13:55, *.tpnet.pl LEGIA gora na ich stadionie innej opcji nie ma !! odpowiedz

MAKEN - 05.06.2020 / 13:24, *.252.80 Co sztab szkoleniowy wyczynia na treningach Legii? Plaga ciężkich - wielotygodniowych - kontuzji przeraża. Za chwilę na boisko wybiegnie Legia II. odpowiedz

Arek - 05.06.2020 / 14:37, *.tpnet.pl @MAKEN : gdybyś przeczytał wywiad z Bortnikiem przed wznowieniem rozgrywek, to byś wiedział. odpowiedz

MAKEN - 05.06.2020 / 16:39, *.252.80 @Arek: A Ty czytasz Borka i wszystko wiesz. Borek Twój Bóg. :) ! odpowiedz

Arek - 05.06.2020 / 23:54, *.tpnet.pl @MAKEN : a od kiedy Borek to Bortnik, albo odwrotnie. A jeśli o Boga chodzi, Tobie chyba rozum zabrał zamiast dać. odpowiedz

Matt - 05.06.2020 / 13:01, *.tpnet.pl Trochę opanujcie entuzjazm. Wszystkie znaki na niebie wskazują 3 punkty dla Legii, ale nie takie historie były pisane na boisku. Już niektórzy zapomnieli gładziutkie 3:0 do przerwy i 3:3 na koniec. Każda seria kiedyś się kończy, nawet najsłabsi gdzieś punkty ciułają. odpowiedz

GL - 05.06.2020 / 10:58, *.tpnet.pl Wisla 0-4 LEGIA !!!! odpowiedz

SF - 05.06.2020 / 10:57, *.tpnet.pl Klasyk dla LEGII co do tego nie ma watpliwosci !! odpowiedz

Przemko - 05.06.2020 / 09:10, *.netfala.pl W Krakowie tylko zwycięstwo. odpowiedz

Jano - 05.06.2020 / 09:23, *.orange.pl @Przemko: jak zagrają tak jak z Piastem to nie powinno być źle choć na mecz z Legią zepną poślady więc Legia powinna być czujna:)To jedna z tych drużyn dla której zwycięstwo z Legią ratuje nieudany sezon:) Mam kilku znajomych Wiślaków i jacy oni byli dumni że wygrali z Legią 4 do 0 dopiero pyszczki im zamknęła sroga zemsta Legii :) odpowiedz

M@c - 05.06.2020 / 11:40, *.chello.pl @Jano: Sroga zemsta była na jesieni. Teraz tylko deser :) odpowiedz

