Kartka z kalendarza: 1 czerwca

Poniedziałek, 1 czerwca 2020 r. 11:04 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Co działo się 1 czerwca? Sześć lat temu legioniści świętowali mistrzostwo Polski, a dzisiaj urodziny ma czeski snajper z przeszłością w Legii.



Mecze



Sezon 2013/14 Ekstraklasa: Legia Warszawa 2-0 Lech Poznań

1-0 48’ Ivica Vrdoljak (k.)

2-0 85’ Bartosz Bereszyński



Skład Legii: Dusan Kuciak - Bartosz Bereszyński, Jakub Rzeźniczak, Inaki Astiz, Tomasz Brzyski - Michał Żyro, Ivica Vrdoljak, Tomasz Jodłowiec, Michał Kucharczyk (68’ Jakub Kosecki), Ondrej Duda (75’ Helio Pinto) - Marek Saganowski (90’ Orlando Sa)

Trener: Henning Berg



Na ostatnią kolejkę sezonu 2013/14 przypadł ligowy hit, a więc pojedynek Legii z Lechem. Na tą okazję NS-i przygotowali oprawę na trzy trybuny. Z dachu na Żylecie opuszczona została malowana sektorówka przedstawiająca króla z eLką w kołeczku, który zasiadł na tronie, a u jego stóp znajdowali się przedstawiciele innych klubów - m.in. Lecha, Ruchu, Widzewa, Cracovii, Wisły, czy Jagiellonii. Poniżej rozciągnięty został malowany transparent z hasłem "Nasze jest mistrzostwo, potęga i chwała na wieki". Powiewały także czerwone, białe i zielone flagi na kiju, a całość uzupełniły czerwone i zielone świece dymne. Na trybunach Deyny i Brychczego, zaprezentowały zostały folie aluminiowe w barwach. W końcówce fani odpalili jeszcze race, na murawę poleciały serpentyny i konfetti.



Z początku obie drużyny nie miały klarownych okazji. Najlepszą okazję w pierwszej połowie mieli legioniści. W 38. minucie Tomasz Jodłowiec dostał otwierające podanie od Michała Kucharczyka. „Jodła” minął w pełnym biegu źle zachowującego się Krzysztofa Kotorowskiego, ale nie udało mu się skierować piłki do niemal pustej bramki. Kilkadziesiąt sekund po zmianie stron japoński arbiter dopatrzył się zagrania futbolówki ręką przez jednego z lechitów we własnej sensatce. Do jedenastki podszedł Ivica Vrdoljak, po czym dał prowadzenie warszawiakom. W 77. minucie uderzeniem z rzutu wolnego z ostrego kąta poznańskiego golkipera chciał zaskoczyć Tomasz Brzyski, jednak Krzysztof Kotorowski przerzucił piłkę nad poprzeczką. W 85. minucie doszło do ogromnego nieporozumienia pomiędzy bramkarzem Lecha a Marcinem Kamińskim, co wykorzystał Bartosz Bereszyński. „Wojskowi” ograli „Kolejorza”, a po meczu mogli świętować tytuł mistrza Polski, który zapewnili sobie tydzień wcześniej.



















Urodziny



1 czerwca 1983 w czeskim mieście Vsetínie urodził się były napastnik Legii Michal Hubnik. Do Warszawy przyjechał zimą 2011 roku w ramach wypożyczenia z czeskiej Sigmy Ołomuniec. W zespole „Wojskowych” spędził nieco ponad 1,5 roku. Z „eLką” na piersi rozegrał 21 meczów, w których zdobył dwie bramki. Wraz z warszawiakami sięgał dwukrotnie po Puchar Polski (2011, 2012). Wszystkiego najlepszego!