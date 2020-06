Plusy maja: Antolić, Luquinhas i Vesović

Komentarze (2)

Ben - 13 minut temu, *.inetia.pl Wygląda na to że siły trzeba upatrywać w całej drużynie. To się tyczy także napastników a mamy kilku młodych i niedługo staną przed szansą. odpowiedz

Gizior - 37 minut temu, *.alfa-system.net Fajna mamy paczkę naprawdę i mądrze prowadzona chodź był moment że już miałem dość aco... Wprowadzamy młodych Majecki karbownik wieteska mamy Polaków jedzą Lewczuk wszolek jedyny minus to brak napastnika z prawdziwego zdarzenia... Kante mi się bardzo podoba waleczny nie ustępliwy prwesing i niesamowity potężny strzał z pod siebie bez ostrzezenia jednak wątpię żeby kante był w stanie strzelić 25bramek w sezonie i wziąść ciężar gry na siebie, pekhard to zadaniowiec i będzie wystawiany pod danego rywala też nie jest gwarancja bramek i asyst. odpowiedz

