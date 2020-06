Grzegorz Kulka nowym zawodnikiem Legii

Poniedziałek, 1 czerwca 2020 r. 15:49 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Pierwszym wzmocnieniem koszykarskiej Legii przed sezonem 2020/21 został 24-letni silny skrzydłowy, Grzegorz Kulka. Zawodnik w ostatnim sezonie występował w I-ligowym Górniku Wałbrzych. W ciągu trzech poprzednich sezonów rozegrał łącznie 40 spotkań na poziomie ekstraklasy w Treflu Sopot oraz Stali Ostrów Wielkopolski. Na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce debiutował w wieku 18 lat.



Mierzący 205 centymetrów Kulka może występować zarówno na pozycji 4, jak i 5. Wychowanek Polonii, występował w młodzieżowych reprezentacjach Polski, od U-16 do U-20. Zdobył również trzy medale młodzieżowych mistrzostw Polski w barwach Trefla Sopot - w 2014 roku złoty medal mistrzostw Polski juniorów do lat 18 oraz brąz w kat. U-20, a także złoto w U-20 w roku 2015.



"Kontaktowałem się z trenerem Wojciechem Kamińskim, poznałem koncepcję drużyny, podoba mi się fakt, że klub stara się o udział w europejskich pucharach. Legia to dobry klub do rozwoju, rozmowy dotyczące transferu przebiegały bardzo sprawnie. W Wałbrzychu nabrałem pewności siebie, moje sezony w ekstraklasie nie wyglądały najlepiej, ale jestem zadowolony z wyboru nowego miejsca do gry, otwieram nowy rozdział w swojej karierze" - powiedział Kulka po podpisaniu kontraktu z Legią.



Imię i nazwisko: Grzegorz Kulka

Data urodzenia: 4 kwietnia 1996 roku (24 lata)

Wzrost: 205 cm

Pozycja: silny skrzydłowy/środkowy



Dotychczasowa kariera:

2019/20: Górnik Wałbrzych (I liga): 22 mecze, śr. 27 min., 14,5 pkt., 6,6 zb., 1,5 as.

2018/19: Trefl Sopot (EBL): 27 meczów, śr. 10 min., 3,1 pkt., 1,6 zb., 0,2 as.

2017/18: Trefl Sopot (EBL): 8 meczów, śr. 10 min., 4,3 pkt., 1,4 zb., 0,9 as.

2017/18: Stal Ostrów Wlkp. (EBL): 13 meczów, śr. 8 min., 2,9 pkt., 2,0 zb., 0,2 as.

2016/17: Trefl Sopot (EBL), Trefl II Sopot (II liga), w EBL: 21 meczów, śr. 8 min., 1,9 pkt., 2,0 zb., 0,2 as.

2015/16: Trefl Sopot (EBL), Trefl II Sopot (II liga), w EBL: 30 meczów, śr. 22 min., 5,0 pkt., 3,9 zb., 0,6 as.

2014/15: Trefl Sopot (EBL), Trefl II Sopot (II liga), w EBL: 17 meczów, śr. 8 min., 2,1 pkt., 1,5 zb., 0,5 as.