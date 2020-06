Zmarł Piotr Rocki

Komentarze (38)

+ dodaj komentarz

dodaj

Rafał N. - 9 minut temu, *.t-mobile.pl K...a, nie mogę w to uwierzyć... Nie wiem nawet, co napisać...

Spoczywaj w pokoju, Piotrze... [*] [*] [*] odpowiedz

Zielu - 54 minuty temu, *.centertel.pl Byłeś przykładem charakternosci, walecznosci i ciężkiej pracy, zawsze miałeś głowę podniesioną do góry i z niezwykłą godnością przyjmowales porażki ... Sukcesy Cię napędzały ... A je potrafiles celebrować jak nikt inny, wzbudzałeś szacunek kiedy grałeś w innych zespołach, choć nie byłeś najzdolniejszym piłkarzem dobrze było Cię mieć w swoim zespole... Zarazales pewnością siebie,imponowales siłą.... Dzięki Rocky odpowiedz

M3 - 1 godzinę temu, *.ip-point.pl Spoczywaj w pokoju walczaku ['] odpowiedz

WETERAN - 1 godzinę temu, *.chello.pl [*] odpowiedz

syrenka - 2 godziny temu, *.orange.pl Najważniejsze, żeby w takich chwilach być razem!

odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Chłodno patrząc, gdyby to przeżył, prawdopodobnie byłby w stanie już tylko wegetacji. Smutne, ale dla niego chyba lepiej się stało. Spoczywaj w pokoju Piotrze. odpowiedz

PLK - 2 godziny temu, *.plus.pl Requiescat in pace...???????????? odpowiedz

RobL - 2 godziny temu, *.centertel.pl Boże miej Go w opiece amen ! Praga pd. odpowiedz

Andrew LEGIA - 3 godziny temu, *.140.103 RIP LEGIA odpowiedz

axa12 - 3 godziny temu, *.tpnet.pl RIP odpowiedz

Bródno 75 - 3 godziny temu, *.chello.pl Na murze cmentarza Bródnowskiego do tej pory isnieje jego podpis Rocki który wykonał w młodości..można by zapalić znicz pod nim (*) odpowiedz

KGE - 3 godziny temu, *.plus.pl @Bródno 75: w którym miejscu dokładnie jest ten podpis? jesteś w stanie trochę bardziej doprecyzować? odpowiedz

Marek - 1 minutę temu, *.com.pl @KGE: na odrowaza trochę przed oxfordem odpowiedz

Przemko - 3 godziny temu, *.netfala.pl Walczak byłeś niezły. Spoczywaj w pokoju [*] odpowiedz

afoL - 3 godziny temu, *.chello.pl Charakterny piłkarz z wielkim sercem do poświęcenia które zostawiał na boisku nie odpuszczając do końca,. Właśnie tak go zapamiętam. Jego przykład doskonale pokazuje jak niewiele znaczy talent do gry, gdy nie podejmuje się walki do końca o każdą piłkę, a jednocześnie jak wiele można osiągnąć gdy tylko się ,,gryzie się trawę". Żeby każdy miał takie serce do gry w naszej ekstraklasie to na pewno bylibyśmy dziś dalej niż jesteśmy. Niech spoczywa w spokoju. odpowiedz

Olaf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @afoL: święte słowa. Dobry piłkarz, ubarwiał ligę. RIP. odpowiedz

Juri - 4 godziny temu, *.centertel.pl Waleczny piłkarz.[*] odpowiedz

znajca - 4 godziny temu, *.plus.pl Szkoda chłopa. Młodszy ode mnie. "Nie znasz dnia, ani godziny..." odpowiedz

żegnaj Roki - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Straszna szkoda, fajny człowiek, barwna postać dość szarej wtedy ekstraklasy, niezapomniane cieszynki, na początku w Legii miał ciężko, po jakimś golu w barwach Dyskobolii przeciwko nam pokazał do naszego sektora odwróconą "eLkę" itp. głupie gesty, ale podszedł potem do nas, przeprosił, pogadał, obiecał że będzie zapieprzał za dwóch i tak było, waleczny i charakterny, zawsze będe go dobrze wspominał... odpowiedz

lucho_83 - 4 godziny temu, *.169.114 Kurde....fatalna wiadomość :/ odpowiedz

WarszawskaOchota - 4 godziny temu, *.orange.pl Bardzo smutna wiadomość.

Pamiętam go jak grał w naszej drużynie, zawsze waleczny. odpowiedz

(L)egia - 4 godziny temu, *.virginm.net Szkoda człowieka :( odpowiedz

Polonista - 4 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Bardzo smutna wiadomość,Dzięki Piotrek.Spoczywaj w spokoju.Twoje bramki jakby to wczoraj było..

odpowiedz

Alan - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Prawdziwy Legionista. Spoczywaj w Pokoju. odpowiedz

l1916 - 5 godzin temu, *.242.40 Spoczywaj w spokoju Legionisto.... odpowiedz

OSA(L) - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Charakterny...wiadomo dlaczego.

Fajnie, że Twoje marzenie sie spełniło i dla Legii strzeliłeś kilka goli.

Krótkie życie, mam nadzieję, że spełnione.

Spoczywaj w spokoju [*] [*][*] odpowiedz

grzesiek - 5 godzin temu, *.centertel.pl Tak to jest...dziś zyjesz ...a jutro nie wiesz czy bd zyl.

Spoczywaj w pokoju (*) odpowiedz

Mamut - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Bardzo smutna wiadomość,spoczywaj w spokoju odpowiedz

Tom - 5 godzin temu, *.mm.pl Bardzo smutna wiadomość.

Pamiętam jak przychodził do Legii i ile serca zostawił na boisku, talentu może wielkiego nie miał ale za to serca do gry nikt nie mógł mu odmówić.

odpowiedz

Quentin - 5 godzin temu, *.nitronet.pl RIP odpowiedz

kuba1979 - 5 godzin temu, *.interkam.pl smutne :( odpowiedz

Rado - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Smutno bardzo... odpowiedz

t - 5 godzin temu, *.edu.pl Jak rano przeczytałem tą wiadomość to nie mogłem uwierzyć. Wiadomo było, że stan Piotra jest bardzo ciężko, no ale nadzieja umiera ostatnia.

Spoczywaj w pokoju odpowiedz

Pawciu - 5 godzin temu, *.orange.pl Dzieki Rocky za Twoje wszystkie charakterystyczne "cieszynki".

Dobrze ze zdazyles spelnic swoje marzenie z dziecinstwa i zagrac z (L) na piersi. Spoczywaj w spokoju... odpowiedz

Banan Busko - 6 godzin temu, *.holding1.pl R.I.P. odpowiedz

Robert - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Bardzo smutna wiadomość odpowiedz

Pepa 82 - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Spoczywaj w pokoju odpowiedz

Marek - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Żegnaj Bracie. 40 wspólnych lat. Brak mi słów. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.