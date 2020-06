Stadion Legii wśród najgorętszych obiektów wg France Football

France Football opublikował ranking najgorętszych stadionów świata pod względem atmosfery panującej na trybunach. Na miejscu 25. sklasyfikowany został stadion Legii Warszawa. W rankingu zwyciężył stadion Boca Juniors Buenos Aires - La Bombonera, przed Anfield oraz stadionami Borussii Dortmund, Crvenej zvezdy Belgrad i Celtiku. "Biznes piłkarski przekształcił mapę silnych ośrodków. W Warszawie, podobnie jak w Belgradzie, Budapeszcie, Bukareszcie, przeminął czas wielkich europejskich wydarzeń. W Legii pozostała tymczasem silna grupa ultrasów, gdzie miłość do klubu miesza się z roszczeniami nacjonalistycznymi, antykapitalistycznymi, ale również ksenofobicznymi (świadczy o tym nazwa grupy White Legion). To jest miejsce gorące, rozpalone, zadymione, wyzwolone z zahamowań, ale także niebezpieczne. Nocą przechodzą ciarki" - napisał France Football w uzasadnieniu. TOP 10 klasyfikacji France Football: 1. La Bombonera - Buenos Aires (Boca Juniors) 2. Anfield - Liverpool (FC Liverpool) 3. Signal Iduna Park - Dortmund (Borussia Dortmund) 4. Stadion Rajko Mitica - Belgrad (Crvena zvezda Belgrad) 5. Celtic Park - Glasgow (Celtic Glasgow) 6. Estadio Monumental - Buenos Aires (River Plate) 7. Vodafone Park - Stambuł (Besiktas) 8. Karaiskakis - Pireus (Olympiakos Pireus) 9. San Mames - Bilbao (Athletic Bilbao) 10. Maracana - Rio de Janeiro (Fluminese, Flamengo) (...) 25. Stadion Wojska Polskiego - Warszawa (Legia)

