Kartka z kalendarza: 2 czerwca

Wtorek, 2 czerwca 2020 r. 10:30 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Co działo się 2 czerwca? Siedem lat temu legioniści wygrali ze Śląskiem Wrocław 5-0. Po tym meczu zdobyli mistrzostwo Polski.



Sezon 2012/13 Ekstraklasa: Legia Warszawa 5-0 Śląsk Wrocław

1-0 12’ Marek Saganowski

2-0 14’ Marek Saganowski

3-0 32’ Marek Saganowski (k.)

4-0 39’ Michał Kucharczyk

5-0 62’ Miroslav Radović



Skład Legii: Dusan Kuciak - Jakub Rzeźniczak (46’ Bartosz Bereszyński), Dickson Choto (78’ Michał Żewłakow), Inaki Astiz, Tomasz Brzyski - Michał Kucharczyk, Tomasz Jodłowiec, Dominik Furman, Miroslav Radović, Jakub Kosecki - Marek Saganowski (78’ Danijel Ljuboja)

Trener: Jan Urban



Stadion zapełnił się po brzegi, a atmosfera była fantastyczna! NS-i przygotowali choreografię, która objęła wszystkie cztery trybuny stadionu. Na trzech z nich przygotowana została baloniada w barwach Legii, a na Żylecie rozciągnięta została malowana sektorówka z koroną, herbem Legii i białymi szatami. Towarzyszył temu transparent "Habemus Campione", do tego białe flagi jako tło i biały dym ze świec w nawiązaniu do wyboru nowego papieża przez konklawe. Tego dnia chodziło jednak o wybór nowego mistrza Polski. W drugiej połowie odpalono kilkadziesiąt rac i świece dymne.



Mecz na dobre się nie zaczął, a legioniści mogli już prowadzić, ale Marek Saganowski nieco się pomylił. Kilkanaście minut później „Sagan” wpisał się na listę strzelców. Snajper głową wykończył świetne dośrodkowanie Michała Kucharczyka. Zaledwie kilkadziesiąt sekund później Marek Saganowski ponownie zmusił do kapitulacji Rafała Gikiewicza. Tym razem napastnik dołożył nogę do podania Jakuba Koseckiego. W 32. minucie w szesnastce wrocławian padł „Kosa”, a arbiter wskazał na „wapno”. Do jedenastki podszedł Marek Saganowski, który przypieczętował swojego hat-tricka. Legia dalej nacierała i stwarzała sobie kolejne okazje do podwyższenia rezultatu. Kilka minut później czwarte trafienie dołożył Jakub Kosecki. Po zmianie stron „Wojskowi” postawili kropkę nad „i”. Jakub Kosecki przeprowadził dynamiczną akcję lewym skrzydłem, dograł do Miroslava Radovicia, który prostym podbiciem raz jeszcze ucieszył kibiców. Wynik do końca spotkania nie uległ zmianie. Warszawiacy zakończyli sezon w mistrzowskim stylu! Dla „Wojskowych” był to pierwszy tytuł od siedmiu lat. Po dekoracji kibice udali się na Starówkę.