Legia z licencją na nowy sezon

Wtorek, 2 czerwca 2020 r. 11:58 Woytek, źródło: PZPN

Wszystkie kluby aktualnie występujące w Ekstraklasie otrzymały licencje na nowy sezon. W związku z przedłużającym się stanem epidemii wynikającym z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-C0V2, którego skutków ekonomicznych nie da się dokładnie przewidzieć, wszystkie kluby biorące udział w procesie licencyjnym na sezon 2020/2021 zostały objęte nadzorem finansowym.



Zdaniem komisji koniecznym jest w najbliższych miesiącach szczegółowa kontrola i analiza sytuacji finansowej klubów.



Arka Gdynia, Cracovia, Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok, Korona Kielce, Lech Poznań, Legia Warszawa, Piast Gliwice, Śląsk Wrocław, Wisła Płock, Zagłębie Lubin, Lechia Gdańsk, Wisła Kraków:

- licencja uprawniająca klub do uczestnictwa w rozgrywkach klubowych UEFA.





Lechia Gdańsk:

- zobowiązać klub do zapłaty kwoty 10.000 zł w związku z niekompletną dokumentacją finansową z zakresu kryterium F.05 (prognoza finansowa);

- zobowiązać klub do realizacji ugód zawartych z zawodnikami, w terminach wskazanych w przedmiotowych ugodach bez możliwości ich dalszego odraczania.



Pogoń Szczecin:

- licencja uprawniająca do uczestnictwa w rozgrywkach Ekstraklasy z nadzorem infrastrukturalnym.



Raków Częstochowa:

- licencja uprawniająca do uczestnictwa w rozgrywkach Ekstraklasy na stadionie w Bełchatowie przy ul. Sportowej 1 z nadzorem infrastrukturalnym;

- zobowiązać klub do zapłaty, jako środek nadzoru, kwoty po 30.000 PLN za każdy mecz rozegrany w rundzie wiosennej w roli gospodarza na innym obiekcie niż znajdujący się przy ul. Limanowskiego 83 w Częstochowie.



Wisła Kraków:

- zobowiązać klub do realizacji ugód zawartych z zawodnikami, w terminach wskazanych w przedmiotowych ugodach bez możliwości ich dalszego odraczania.