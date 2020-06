Finał Pucharu Polski 24 lipca w Lublinie

Komentarze (8)

Crakuss - 41 minut temu, *.mm.pl Spoko z Krakowa będzie blisko!!!ciiiii :) odpowiedz

KuraK - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ja bym na miejscu rudego poczekal.

Jak 25% moze wejsc na stadion to lublin srednio sie na to nadaje bo raptem to daje 4000 ludzi.

Juz lepiej jakis Wroclaw jesli na Narodowym nie ma murawy.

odpowiedz

Kibic L - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Ciekawe czy złagodzą restrykcję tak, żeby mogłoby być 5 tys kibiców Legii

odpowiedz

witek - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Kibic L : Zejdź na ziemie,jakie 5 tys? może 25 tys. haha.Tam będzie 3 razy więcej policji,niż kibiców.Pomijam fakt że to będzie końcówka Lipca,więc wielu kibiców w tym czasie będzie na mazurach,nad morzem,albo w górach odpowiedz

Kibic L - 44 minuty temu, *.tpnet.pl @witek:

Finał planowany jest za prawie 2 miesiące. Po prostu zapytałem, więc nie wiem skąd taka reakcja. To dlaczego Lublin? Stadion na 15500 miejsc. Tak samo mogliby zrobić finał w Gdańsku czy Wrocławiu, gdzie mogłoby być więcej kibiców. odpowiedz

xman - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Miejsce i data z doopy Panie Rudy. odpowiedz

Olaf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @xman: masz rację, totalny kibel!!! Szczególnie że już od 18? czerwca wraca 1/4 kibiców to do 24 lipca możliwe że więcej już może się zmieścić (pandemia się cofa poza Śląskeim i 2-ma fabrykami w Łodzi) .... już lepiej byłoby wylosować czy np. gramy na Legii czy na Lechu i pełen stadion i już... a tak to zap.... do Lublina, wydawaj pieniądze na wyjazd, a potem jeszcze można nie wejść bo ktoś krzywo spojrzy na ciebie.... bezsens. odpowiedz

Podróżnik - 2 godziny temu, *.warszawa.pl No i gitara. Akurat będę jechał w Bieszczady, to będzie po drodze :-))) odpowiedz

