Wyniki ankiety

Najlepsi obcokrajowcy w historii Legii - podsumowanie

Środa, 3 czerwca 2020 r. 10:50 Wiśnia

Pod koniec maja zakończyła się miesięczna ankieta, w której wybieraliście najlepszych obcokrajowców w historii Legii. Łącznie oddaliście 43 363‬ głosów w pięciu kategoriach, ale tylko w jednej walka o zwycięstwo trwała do samego końca.



Poniżej prezentujemy wyniki naszej ankiety na najlepszych zagranicznych zawodników w poszczególnych formacjach, a także trenera.



Najlepszy bramkarz: 8348 głosów

Dusan Kuciak 49% (4105)

Jan Mucha 45% (3734)

Radostin Stanew 6% (509)



Zdecydowanie największa rywalizacja w naszej ankiecie miała miejsce na pozycji bramkarza. Tę kategorię zdominowała dwójka zawodników Dusan Kuciak oraz Jan Mucha, którzy pozostawili w tyle Radostina Stanewa. Zaledwie o 371 głosów zwycięzcą okazał się ten pierwszy, który grał w Legii przez cztery i pół sezonu, zdobywając z nią trzy mistrzostwa i trzy puchary krajowe. Podczas swojego pobytu na Łazienkowskiej Kuciak dał się poznać jako zawodnik o bardzo wysokich umiejętnościach oraz nieokiełznanym temperamencie. Swoją dobrą postawą na murawie niejednokrotnie ratował kolegów z trudnych sytuacji. Jego sprzedaż do Hull City w lutym 2016 roku sprawiła, że niebawem do drużyny dołączył Radosław Cierzniak, który dla "Wojskowych" gra po dziś dzień.







Najlepszy obrońca: 8690 głosów

(ZIM) Dickson Choto 56% (4909)

Adam Hlousek 11% (914)

Edson 10% (881)

Inaki Astiz 9% (819)

(NIG) Moussa Ouattara 5% (426)

Dossa Junior 4% (358)

Marko Vesović 3% (228)

Siergiej Omeljańczuk 2% (155)



Za najlepszego zagranicznego obrońcę w historii Legii ponad połowa z Was uznała Dicksona Choto. Piłkarz urodzony w Zimbabwe wprost zdeklasował pozostałych zawodników, zostawiając ich daleko w tyle. Na Choto w sumie zagłosowało 4909 osób, z czego drugi w klasyfikacji Adam Hlousek zgromadził o blisko cztery tysiące głosów mniej. To właśnie rywalizacja o miejsca na podium przyniosła dużo więcej emocji. Na trzecim miejscu znalazł się Brazylijczyk Edson, wyprzedzając o zaledwie 62 głosy Inakiego Astiza, który w przeciwieństwie do wcześniej wspomnianych, nadal jest graczem stołecznego klubu.







Najlepszy pomocnik: 8936 głosów

Vadis Odjidja-Ofoe 60% (5131)

Miroslav Radović 33% (2987)

Roger Guerreiro 2% (214)

Guilherme 2% (195)

Ondrej Duda 1% (118)

Ivica Vrdoljak 1% (110)

Aleksandar Vuković 1% (84)

Kasper Hamalainen 0% (35)

Luquinhas 0% (33)

Thibault Moulin 0% (15)

Domagoj Antolić 0% (8)

Andre Martins 0% (6)



W kategorii na najlepszego pomocnika można było mieć kilka znaków zapytania. Ostatecznie najostrzejsza walka toczyła się między Vadisem Odjidją-Ofoe oraz Miroslavem Radoviciem. Niemniej jednak, to Belg w dosyć znaczący sposób pokonał zarówno jego jak i pozostałych swoich konkurentów. Na Odjidję-Ofoe zagłosowało w sumie 5131 czytelników, co dało 60% wszystkich głosów oddanych w tej kategorii. Radović zgromadził na swoim koncie blisko trzy tysiące głosów, stawiając tym samym wyraźną linię podziału między waszym zdaniem dwoma najlepszymi pomocnikami w historii. Tylko czterech innych pomocników przekroczyło barierę stu głosów, a byli to Roger, Guilherme, Ondrej Duda i Ivica Vrdoljak.







Najlepszy napastnik: 8930 głosów

Nemanja Nikolić 59% (5303)

Danijel Ljuboja 28% (2481)

Stanko Svitlica 6% (499)

Kenneth Zeigbo 2% (200)

Aleksandar Prijović 2% (188)

(ZIM) Takesure Chinyama 1% (106)

Orlando Sa 1% (88)

Carlitos 1% (65)



59% głosów w kategorii na najlepszego napastnika powędrowało na konto Nemanji Nikolicia. Węgier bezwątpienia na stałe zapisał się w sercach kibiców Legii. Dzięki swojej wysokiej skuteczności niejednokrotnie wprawiał ich w szał radości. Nic więc dziwnego, że to właśnie jego widzieliście na pierwszym miejscu. Na drugiej lokacie znalazł się Danijel Ljuboja, na którego oddało głos 2481 osób. To właśnie ta dwójka znacząco wybiła się ponad pozostałych piłkarzy w tej kategorii. Na najniższym stopniu podium znalazł się Stanko Svitlica, uzyskując 499 głosów.







Najlepszy trener: 8459 głosów

Stanisław Czerczesow 69% (5860)

Dragomir Okuka 14% (1188)

Jaroslav Vejvoda 9% (734)

Henning Berg 8% (677)



Stanisław Czerczesow, czyli zdobywca mistrzostwa i Pucharu Polski z Legią w sezonie 2015/16 został przez was uznany za najlepszego zagranicznego szkoleniowca wszech czasów. Rosjanin zdobył 69% głosów, całkowicie dominując innych szkoleniowców. Drugi w klasyfikacji znalazł się Dragomir Okuka, który zostawił za sobą Jaroslava Vejvodę oraz Henninga Berga. Kategoria na najlepszego trenera jest tą, w której zwycięzca okazał się najbardziej jednoznaczny.









Zagraniczna jedenastka



Gdybyśmy na podstawie Waszego głosowania sporządzili meczową osiemnastkę, to wyglądałaby ona następująco:



Dusan Kuciak - Edson, Dickson Choto, Inaki Astiz, Adam Hlousek - Roger Guerreiro, Vadis Odjidja-Ofoe, Miroslav Radović, Guilherme - Danijel Ljuboja, Nemanja Nikolić

trener: Stanisław Czerczesow



rezerwowi: Jan Mucha, Moussa Ouattara, Dossa Junior, Ondrej Duda, Ivica Vrdoljak, Aleksandar Vuković, Stanko Svitlica