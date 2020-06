Legia faworytem meczu w Krakowie

Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.

W tym sezonie w meczu rozegranym w Warszawie legioniści zaaplikowali Wiśle aż 7 bramek. Po powrocie do gry drużyny pojawiających się kontuzji trudno liczyć powtórkę, ale osłabienie gospodarzy będzie jednak większe niż Legii, więc obstawiamy pewną wygraną podopiecznych Aleksandara Vukovicia. Kurs na wygraną Legii i ponad 2 gole w meczu wynosi 2,46 . Wisła wiosną spisywała się bardzo dobrze, dopiero w ostatniej kolejce przegrała w Gliwicach, a w tym samym czasie Legia wywiozła trzy cenne punkty z Poznania. Wszyscy mamy jednak w pamięci ostatnią wizytę legionistów na Reymonta - Wisła wygrała 4-0 a posadę trenera stracił Ricardo Sa Pinto. WISŁA KRAKÓW - LEGIA WARSZAWA 1 5.60 X 4.15 2 1.66 Główny sponsor Legii Warszawa firma Fortuna przygotowała specjalną ofertę kibiców Legii. Bonus 50 PLN za pierwszy depozyt! Wystarczy złożyć depozyt w wysokości min. 50 PLN, aby otrzymać gwarantowany bonus w kwocie 50 PLN. Oferta ważna jest dla nowych użytkowników oraz tych, którzy posiadają konto w Fortunie, ale jeszcze nie dokonali swojej pierwszej wpłaty depozytowej. ODBIERZ BONUS Ostatnie mecze Legii z Wisłą: 27.10.2019 - Legia 7-0 Wisła 31.03.2019 - Wisła 4-0 Legia 21.10.2018 - Legia 3-3 Wisła 22.04.2018 - Wisła 0-1 Legia 18.03.2018 - Legia 0-2 Wisła Wszystkie kursy na mecz Wisła - Legia

